Модрич: «Я уже решил, останусь ли в сборной Хорватии»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сделал интригующее заявление после поражение в финале Лиги наций.

Команда Златко Далича уступила сборной Испании (0:0 и 4:5 в серии пенальти) в решающей встрече за трофей. Вполне вероятно, что этот матч станет последним для Модрича в составе национальной сборной, однако 37-летний футболист пока не обнародовал своё решение: «Я уже определился относительно своего будущего в сборной Хорватии, но не буду раскрывать решение сегодня», – цитирует Marca полузащитника мадридского «Реала», для которого воскресный матч с Испанией стал 166-м в цветах «шашечных».