Казахстан в закрытом матче обыграл Туркменистан

В четверг, 14 марта, сборная Казахстана и национальная команда Туркменистана провели контрольный поединок в закрытом режиме.

Игра завершилась победой команды Магомеда Адиева со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Ислам Чесноков и бывший футболист «Спартака» Александр Зуев.

Стоит сказать, что 21 марта сборная Казахстана сойдется в противостоянии с Грецией в рамках плей-офф Лиги наций. Начало поединка запланировано на 22:45 по столичному времени.

Отметим, что если подопечные Адиева выйдут в финал турнира, то встретятся там с победителем пары Грузия – Люксембург. Триумфатор Лиги наций отправится в групповой этап чемпионата Европы – 2024.