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Казахстан в закрытом матче обыграл Туркменистан

14 Марта 2024 • 20:47 Комментировать
Казахстан
2:0
Туркменистан

В четверг, 14 марта, сборная Казахстана и национальная команда Туркменистана провели контрольный поединок в закрытом режиме.

Игра завершилась победой команды Магомеда Адиева со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Ислам Чесноков и бывший футболист «Спартака» Александр Зуев.

Стоит сказать, что 21 марта сборная Казахстана сойдется в противостоянии с Грецией в рамках плей-офф Лиги наций. Начало поединка запланировано на 22:45 по столичному времени.

Отметим, что если подопечные Адиева выйдут в финал турнира, то встретятся там с победителем пары Грузия – Люксембург. Триумфатор Лиги наций отправится в групповой этап чемпионата Европы – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Сборная Туркменистана

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