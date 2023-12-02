Билялетдинов: «Может быть, и 2025‑й также будет без участия сборной в международных играх»

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о решении УЕФА не включать сборную России в число участников жеребьёвки на Лигу наций УЕФА следующего сезона.

Экс-игрок национальной команды отметил, что двойные стандарты сейчас везде, говоря о том, что сборная Израиля примет участие в турнире, поэтому нужно идти своим путём.

«Может быть, и 2025‑й также будет без участия сборной в международных играх. А в Азии нас кто ждет? Какие‑нибудь австралийцы, Южная Корея тоже с нами играть не захотят, — приводит Билялетдинова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России отстранена от всех международных соревнований с весны прошлого года.