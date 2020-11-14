Черчесов назвал капитана сборной России на поединок с Турцией

Наставник сборной России Станислав Черчесов во время общения с журналистами рассказал, кто будет капитаном национальной команды в предстоящем матче группового этапа Лиги наций против Турции. Им станет защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

«Джикия свою роль выполнял, ответственно к этому подошел. Георгий знает функции капитана. В завтрашней игре он тоже будет капитаном», - передает слова главного тренера издание «Спорт-экспресс».

Встреча между сборными Турции и России состоится в воскресенье, 15-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция поединка пройдет на Liveresult.ru.