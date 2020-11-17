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Уткин: «Оздоев за такой пас в команде Лобановского поехал бы служить»

17 Ноября 2020, 08:21,

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Бывший футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин высказался о поражении сборной России от команды Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. В частности, он разобрал ошибку хавбека Магомеда Оздоева, которая привела к удалению защитника Андрея Семёнова в середине первого тайма.

«Что было бы с Оздоевым, если бы он отдал такой пас, находясь в команде Лобановского? Он бы поехал служить. Вот и все. И по-другому бы никак не было», - заявил Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы».

Напомним, что встреча завершилась победой сборной Турции со счетом 3:2.

В заключительном туре групповой стадии Лиги наций подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют против Сербии. Поединок состоится в среду, 18-го ноября.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Василий Уткин, Магомед Оздоев
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Комментарии (6)
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1
Zenituwka
17 Ноября 2020, 09:11

Что было бы с судьей при Сталине? Был бы расстрелян, в лучшем случае на каторгу. И никак иначе ))

3
crocodile
17 Ноября 2020, 08:34

начнем с того, шо Оздоев в команде Лобановского бы вовсе не оказался, а так все верно.

2
Кар Карыч
17 Ноября 2020, 09:22

Дико плюсую! Таких горных баранов Лобан не разводил.

1
crocodile
17 Ноября 2020, 10:41

взаимно)
у него случались иногда неудачи с выбором, но там скорее игрок не подходил под стиль и при этом был хорошим футболистом.

0
Кар Карыч
17 Ноября 2020, 10:51

Лобан Днепр собрал из игроков не высшей лиги и Днепр наводил шороху в СССР, а чабан осетинский спартаковский, кстати вратарь, вратарей из Бразилии набирает! Из Бразилии! Жулио Сезар, прости!

0
Кар Карыч
17 Ноября 2020, 10:53

Кто этого абрека во главе сборной поставил должен быть расстрелян! )))

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