Уткин: «Оздоев за такой пас в команде Лобановского поехал бы служить»

Бывший футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин высказался о поражении сборной России от команды Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. В частности, он разобрал ошибку хавбека Магомеда Оздоева, которая привела к удалению защитника Андрея Семёнова в середине первого тайма.

«Что было бы с Оздоевым, если бы он отдал такой пас, находясь в команде Лобановского? Он бы поехал служить. Вот и все. И по-другому бы никак не было», - заявил Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы».

Напомним, что встреча завершилась победой сборной Турции со счетом 3:2.

В заключительном туре групповой стадии Лиги наций подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют против Сербии. Поединок состоится в среду, 18-го ноября.