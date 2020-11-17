Уткин: «Оздоев за такой пас в команде Лобановского поехал бы служить»

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17 Ноября 2020, 08:21,
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Бывший футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин высказался о поражении сборной России от команды Турции в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. В частности, он разобрал ошибку хавбека Магомеда Оздоева, которая привела к удалению защитника Андрея Семёнова в середине первого тайма.
«Что было бы с Оздоевым, если бы он отдал такой пас, находясь в команде Лобановского? Он бы поехал служить. Вот и все. И по-другому бы никак не было», - заявил Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы».
Напомним, что встреча завершилась победой сборной Турции со счетом 3:2.
В заключительном туре групповой стадии Лиги наций подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют против Сербии. Поединок состоится в среду, 18-го ноября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Василий Уткин, Магомед Оздоев
Что было бы с судьей при Сталине? Был бы расстрелян, в лучшем случае на каторгу. И никак иначе ))
начнем с того, шо Оздоев в команде Лобановского бы вовсе не оказался, а так все верно.
Дико плюсую! Таких горных баранов Лобан не разводил.
взаимно)
у него случались иногда неудачи с выбором, но там скорее игрок не подходил под стиль и при этом был хорошим футболистом.
Лобан Днепр собрал из игроков не высшей лиги и Днепр наводил шороху в СССР, а чабан осетинский спартаковский, кстати вратарь, вратарей из Бразилии набирает! Из Бразилии! Жулио Сезар, прости!
Кто этого абрека во главе сборной поставил должен быть расстрелян! )))