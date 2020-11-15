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Как сборная России не смогла удачно сыграть в Турции - видео

15 Ноября 2020, 22:34,

ФК "Краснодар"

Сборная России проводила важнейший матч в Лиге наций и имела шансы обыграть турецкую команду, здорово начав игру и забив гол после перехвата мяча. Но с удалением Андрея Семёнова стало сложнее действовать, к тому же соперник начал забивать и забивать, включая весьма спорный 11-метровый. Команда Станислава Черчесова отыграла один мяч, но осталась без очков - 2:3.

Все самые важные моменты матча собраны в видеообзоре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Турции
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