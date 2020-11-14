​Тренер сборной Турции ожидает агрессивного футбола от России

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш высказался по поводу ближайшего матча против России в пятом туре Лиги наций.

«Думаю, что сборная России будет действовать агрессивно. Им нужна победа, чтобы подняться в рейтинге и получить лучшую корзину при жеребьёвке отбора на чемпионат мира.

Сборная Турции тоже будет играть на победу. Борьба в группе Лиги наций для нас ещё продолжается», - сказал тренер на пресс-конференции.

Сборные Турции и России сыграют в Стамбуле в воскресенье, 15 ноября. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.