​Тренер сборной Турции ожидает агрессивного футбола от России

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14 Ноября 2020, 19:45,
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Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш высказался по поводу ближайшего матча против России в пятом туре Лиги наций.
«Думаю, что сборная России будет действовать агрессивно. Им нужна победа, чтобы подняться в рейтинге и получить лучшую корзину при жеребьёвке отбора на чемпионат мира.
Сборная Турции тоже будет играть на победу. Борьба в группе Лиги наций для нас ещё продолжается», - сказал тренер на пресс-конференции.
Сборные Турции и России сыграют в Стамбуле в воскресенье, 15 ноября. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Турции, Шенол Гюнеш
Иии? Что такого сказал тренер турков,не о чём.Любая сборная стремится выигрывать в каждом матче и подняться в рейтинге,или есть мазохисты которым по тяге проигрывать))