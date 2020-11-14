Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Тренер сборной Турции ожидает агрессивного футбола от России

14 Ноября 2020, 19:45,

УЕФА

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш высказался по поводу ближайшего матча против России в пятом туре Лиги наций.

«Думаю, что сборная России будет действовать агрессивно. Им нужна победа, чтобы подняться в рейтинге и получить лучшую корзину при жеребьёвке отбора на чемпионат мира.

Сборная Турции тоже будет играть на победу. Борьба в группе Лиги наций для нас ещё продолжается», - сказал тренер на пресс-конференции.

Сборные Турции и России сыграют в Стамбуле в воскресенье, 15 ноября. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Турции, Шенол Гюнеш
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Марченко Максим
14 Ноября 2020, 20:04

Иии? Что такого сказал тренер турков,не о чём.Любая сборная стремится выигрывать в каждом матче и подняться в рейтинге,или есть мазохисты которым по тяге проигрывать))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд