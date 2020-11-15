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Генич – об удалении Семёнова: «Оздоев неплохой пас Тосуну сделал»

15 Ноября 2020, 21:01,

ФК "Краснодар"

В рамках группового этапа Лиги наций сборная России на выезде встречается со сборной Турции.

На 24-й минуте красную карточку получил защитник нашей сборной Андрей Семёнов, сфолив на Тосуне недалеко от своей штрафной после неточной передачи Магомеда Оздоева. Этот эпизод прокомментировал и известный комментатор Константин Генич.

«Оздоев неплохой пас Тосуну сделал», - написал Генич в «Твиттере».

Россияне открыли счёт уже на 11-й минуте, забитым голом отметился Черышев, а к 32-й минуте повела сборная Турции. После первого тайма наша сборная уступает со счётом 1:2.

На данный момент сборная России занимает первое место в группе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Константин Генич
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