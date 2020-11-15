Генич – об удалении Семёнова: «Оздоев неплохой пас Тосуну сделал»

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15 Ноября 2020, 21:01,
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В рамках группового этапа Лиги наций сборная России на выезде встречается со сборной Турции.
На 24-й минуте красную карточку получил защитник нашей сборной Андрей Семёнов, сфолив на Тосуне недалеко от своей штрафной после неточной передачи Магомеда Оздоева. Этот эпизод прокомментировал и известный комментатор Константин Генич.
«Оздоев неплохой пас Тосуну сделал», - написал Генич в «Твиттере».
Россияне открыли счёт уже на 11-й минуте, забитым голом отметился Черышев, а к 32-й минуте повела сборная Турции. После первого тайма наша сборная уступает со счётом 1:2.
На данный момент сборная России занимает первое место в группе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Константин Генич