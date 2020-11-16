Заболотный: «Удаление сыграло ключевую роль»

Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал поражение от сборной Турции (2:3).

«Игра резко изменилась после удаления, всё пошло не по плану, оно сыграло ключевую роль. К сожалению, игра была сложной, но мы выполнили установку, которая была дана в перерыве.

Самое главное – мы не падаем духом и готовимся к следующему матчу, он скоро.

Два пропущенных гола? Это стечение обстоятельств, надо смотреть повторы, всё-таки есть вероятность судейской ошибки. В концовке сделали всё, что могли. Ребята полностью выложились. Забыли эту игру, готовимся к матчу с Сербией», - сказал Заболотный в интервью пресс-службе сборной России.