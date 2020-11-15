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Сборная России выбрала форму на матч против Турции

15 Ноября 2020, 12:15,

Евро-Футбол.Ру

В воскресенье вечером сборная России проведёт гостевой матч против Турции в рамках пятого тура Лиги наций. Пресс-служба национальной команды сообщила о выборе формы на игру. Полевые игроки сборной России сыграют в белом, вратарь – в салатовом.

 

Матч между сборными Турции и России стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сборная России занимает первое место в группе Лиги наций с восемью очками в своём активе. Сборная Турции набрала только три очка и располагается на третьей строчке.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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Комментарии (3)
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0
Aleksandr Aleksandr
15 Ноября 2020, 14:46

Ребята,можите обосраться,но только не жидко!

0
Andreas
15 Ноября 2020, 13:21

не портите статистику турков надо побеждать

1
online
15 Ноября 2020, 12:35

Турки не подарок. Давайте, ребята сделайте красиво!

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