Сборная России выбрала форму на матч против Турции

В воскресенье вечером сборная России проведёт гостевой матч против Турции в рамках пятого тура Лиги наций. Пресс-служба национальной команды сообщила о выборе формы на игру. Полевые игроки сборной России сыграют в белом, вратарь – в салатовом.

Матч между сборными Турции и России стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Сборная России занимает первое место в группе Лиги наций с восемью очками в своём активе. Сборная Турции набрала только три очка и располагается на третьей строчке.