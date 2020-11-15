Сборная России выбрала форму на матч против Турции

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15 Ноября 2020, 12:15,
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В воскресенье вечером сборная России проведёт гостевой матч против Турции в рамках пятого тура Лиги наций. Пресс-служба национальной команды сообщила о выборе формы на игру. Полевые игроки сборной России сыграют в белом, вратарь – в салатовом.
#НашиПарни сегодня в белом pic.twitter.com/x4JIilOgdw— Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2020
Матч между сборными Турции и России стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Сборная России занимает первое место в группе Лиги наций с восемью очками в своём активе. Сборная Турции набрала только три очка и располагается на третьей строчке.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России
Ребята,можите обосраться,но только не жидко!
не портите статистику турков надо побеждать
Турки не подарок. Давайте, ребята сделайте красиво!