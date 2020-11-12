Матч Турция - Россия обслужит польская бригада судей

Известна судейская бригада, которая обслужит поединок пятого тура группового раунда Лиги наций между сборными Турции и России. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Главным рефери матча назначен поляк Шимон Марциняк. Помогать ему будут Павел Сокольницки и Радослав Сейка, запасной судья - Павел Гиль.

Встреча между сборными Турции и России состоится в Стамбуле 15-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.

После четырех проведенных туров подопечные Станислава Черчесова набрали восемь очков и занимают первое место в турнирной таблице.