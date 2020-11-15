Журналист Хакан Мулту: Матч Турция - Россия будет результативным

Известный турецкий журналист Хакан Мулту в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матч Лиги наций с командой России.

- Как вы думаете, изменилась ли сборная Турции по сравнению с первым матчем?

- Мне кажется, наша команда стала сильнее. К нам присоединилась парочка хороших игроков, и мы очень надеемся победить, ведь в 2020 году мы еще ни разу не выиграли. Уверен, что по сравнению с прошлым матчем будет много изменений. Правда, есть и проблема, не будет Каана Айхана, нашего ведущего центрального защитника, что позволит соперникам надавить на оборону.

- Что вы думаете о сборной России?

- Россия - очень сильная команда, но сейчас время перемен. У сборной России сильно меняется состав, я не очень понимаю, кто выйдет в старте. Есть очень много талантливых молодых игроков, но им нужно время. Да и фактор Дзюбы не стоит недооценивать, это может сказаться на сборной России.

- Каковы ожидания от этой игры?

- Я уверен, что Турция сделает все, чтобы победить в этом матче. Нам нужно начать выигрывать и побороться за высокие места. У нас нет проблем с атакой, но есть проблемы в обороне, так что, мне кажется, матч будет результативный.

Сергей Румянцев