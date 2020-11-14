Обляков: «У сборной будут трудные матчи, тем более, на выезде играем»

Полузащитник сборной России Иван Обляков на канале команды в YouTube поделился эмоциями от матча с Молдовой (0:0) и предстоящего поединка против Турции.

- На следующий день после игры с Молдовой команда провела восстановительную тренировку и сейчас летит на следующий матч в Турцию. Каково это в первый раз надеть майку сборной России?

- Это приятно, конечно, отличные невероятные эмоции. Рад, что дебютировал, к сожалению, не удалось выиграть, но, я думаю, еще всё впереди.

- Какие задачи перед тобой ставили тренеры, когда ты играл? Увеличить давление впереди, что нужно было делать?

- Да, конечно, где-то больше обострять, бить по воротам, потому что Молдова более низко оборонялась, вот такие задачи были.

- Как вскрывать оборону таких соперников, которые всей командой обороняются. Вы и в ЦСКА сталкиваетесь с такой концепцией игры. За счет чего можно разнообразить свои атаки?

- Это дальние удары, в первую очередь, где-то больше флангами, прострелами. Через центр тяжело было проходить, потому что они насыщенно защищались в центре обороны. Между линиями не всё получалось, мало было таких возможностей где-то между линиями пройти через центр.

- У соперника было два опытных центральных защитника. Епуряну в Турции играет. Как-то это помогало команде с нашими атаками справляться?

- Я не знаю, все опытные игроки, но у нас были моменты, не реализовали их. Могли где-то чуть лучше сыграть. В завершающей стадии где-то, может быть, последнего паса не хватало и удара.

- Помогало, что в момент выхода на поле было много одноклубников и партнеров по молодежной сборной?

- Не так важно, кто играет. Главное - командные действия, со всеми удобно и комфортно играть. Главное, чтобы взаимодействия были на таком уровне. Конечно же, в плюс шло, что мы друг друга знаем в большей степени, поэтому было проще.

- Ты видел матчи Турции и Сербии в сентябре и октябре? Что запомнилось в этих командах?

- Смотрел матчи нашей сборной, конечно. Неплохие соперники, будут трудные матчи, тем более, на выезде играем. Я думаю, будут больше теперь на атаку играть. Думаю, что на выезде команды играют больше от обороны, компактно, в атаку убегать. Но я думаю, первый тайм прошлого матча с Турцией неплохо удался, было много моментов. Я думаю, будет хорошая игра.