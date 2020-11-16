​Критиковать не за что, но и хвалить можно только за желание: Как Россия проиграла в Турции

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16 Ноября 2020, 15:01,
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Накануне матча в Турции многие были настроены скептически. Команда Станислава Черчесова в последнее время играет плохо, и ничья в Молдове стала ярчайшим тому подтверждением. Вдобавок к этому тренер по разным причинам не мог рассчитывать на всех лидеров. В этой ситуации перспективы в Турции выглядели сомнительно.
Стартовый состав с тремя центральными защитниками настраивал на скучную игру от россиян. Однако дебют встречи всё перевернул с ног на голову. Мы играли здорово, открыли счёт, так что появилась надежда. Всё испортила судейская ошибка с удвоением. Пожалуй, Семёнова удалять не стоило.
Глупо говорить, что судейские решения не повлияли на результат. Тем более что во втором тайме, когда россияне вроде бы пытались прибавить, в ворота Гильерме был назначен абсолютно левый пенальти. Две грубейшие ошибки, конечно, повлияли на исход. Это был прямо какой-то флешбек из 90-х и работы Вацлава Крондла.
В целом на этом можно было бы и закончить. Судья убил сборную России, которая неплохо начала и могла победить. На самом деле очень печально, что арбитр решил удалить Семёнова. Дело даже не только в результате: уж больно хотелось узнать, а способна ли была наша команда выдержать темп, заданный в дебюте. Турки должны были прибавить, и это была бы реальная проверка, но мы её не увидели.
При этом сборная России даже в меньшинстве не должна была так разваливаться. Уж при счёте 1:1 надо было сыграть чуть спокойнее, чуть надёжнее, а не дарить мяч сопернику. Очень странно, что Черчесов так долго тянул с заменой, ведь Караваев вышел на поле уже при счёте 1:2. Непонятно, почему тренер не стал вмешиваться раньше, хотя в небольшом промежутке между двумя голами турок, было видно, как они насели.
Во втором тайме россияне проявили желание, забили, а могли бы и вовсе спасать ничью. За это надо команду похвалить. Не опускать руки в тяжёлой ситуации — важное качество. Только это не совсем про футбол, а просто про жизнь. Сдаваться, действительно, не надо, но всё-таки хотелось большего.
Чего можно требовать от команды в меньшинстве? Недавно нам всем это наглядно показала «Севилья» в Лиге чемпионов. Испанцы обыграли «Краснодар», потому что понимали, как хотят действовать, в чём их сила. Сборная Турции в воскресенье играла плохо, она не контролировала ход встречи, хоть и действовала в большинстве. В этой ситуации можно было дожимать хозяев. Однако сборная России вновь показала, что это лишь просто неплохая команда, но далеко не классная.
Вероятно, теперь мы останемся и без второй корзины при жеребьёвке к чемпионату мира, и без Лиги А в Лиге Наций. Печально, что мы сами всё это отдали. Можно всё валить на судью и этим утешаться. Однако классная команда не проиграла бы в Турции в воскресенье. Соперник был не настолько силён, чтобы так рассыпаться.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
Тут писать не о чем!Всем и так всё ясно.Надо написать на голову лысого за его никчемный футбол!
Матч не смотрел (ну, как - последние 10+4 минут лицезрел).
Посмотрел обзор, что-то я не заметил судейских ошибок, да и игры особо. Тупая беготня и забросы.
Ну и многие утверждают, что из вратарей норм тренеров нету, хотя Гюнеш Турцию довёл до бронзы на ЧМ, после которого его признали лучшим коучем года, понятно, что рез, как исключение из правил, т.к. большего он и не добивался, НО! там БЫЛА КОМАНДА, у Стаса же сборище игроков, вызванных по блату, что там делают: Гилерме, Семенов, Ионов и прочие?! Это не просто нелегитим, а отработанный нелигитим + есть те, кто не вывозит, извини Юра, НО! убежав в атаку, ты почти не в состоянии вернуться.
Не смотрел, но осуждаю )))
И да, и нет )
Просто то, что я описал - касается почти каждого матча, которые были просмотрены полностью, что для нынешней сборной большая редкость, т.к. смотреть на потуги Наших горе-футболистов... Ну, ты понял )