​Критиковать не за что, но и хвалить можно только за желание: Как Россия проиграла в Турции

Сборная России вновь не смогла выиграть и проиграла в Турции. Сетевое изданиеоценивает итоги матча.

Накануне матча в Турции многие были настроены скептически. Команда Станислава Черчесова в последнее время играет плохо, и ничья в Молдове стала ярчайшим тому подтверждением. Вдобавок к этому тренер по разным причинам не мог рассчитывать на всех лидеров. В этой ситуации перспективы в Турции выглядели сомнительно.

Стартовый состав с тремя центральными защитниками настраивал на скучную игру от россиян. Однако дебют встречи всё перевернул с ног на голову. Мы играли здорово, открыли счёт, так что появилась надежда. Всё испортила судейская ошибка с удвоением. Пожалуй, Семёнова удалять не стоило.

Глупо говорить, что судейские решения не повлияли на результат. Тем более что во втором тайме, когда россияне вроде бы пытались прибавить, в ворота Гильерме был назначен абсолютно левый пенальти. Две грубейшие ошибки, конечно, повлияли на исход. Это был прямо какой-то флешбек из 90-х и работы Вацлава Крондла.

В целом на этом можно было бы и закончить. Судья убил сборную России, которая неплохо начала и могла победить. На самом деле очень печально, что арбитр решил удалить Семёнова. Дело даже не только в результате: уж больно хотелось узнать, а способна ли была наша команда выдержать темп, заданный в дебюте. Турки должны были прибавить, и это была бы реальная проверка, но мы её не увидели.

При этом сборная России даже в меньшинстве не должна была так разваливаться. Уж при счёте 1:1 надо было сыграть чуть спокойнее, чуть надёжнее, а не дарить мяч сопернику. Очень странно, что Черчесов так долго тянул с заменой, ведь Караваев вышел на поле уже при счёте 1:2. Непонятно, почему тренер не стал вмешиваться раньше, хотя в небольшом промежутке между двумя голами турок, было видно, как они насели.

Во втором тайме россияне проявили желание, забили, а могли бы и вовсе спасать ничью. За это надо команду похвалить. Не опускать руки в тяжёлой ситуации — важное качество. Только это не совсем про футбол, а просто про жизнь. Сдаваться, действительно, не надо, но всё-таки хотелось большего.

Чего можно требовать от команды в меньшинстве? Недавно нам всем это наглядно показала «Севилья» в Лиге чемпионов. Испанцы обыграли «Краснодар», потому что понимали, как хотят действовать, в чём их сила. Сборная Турции в воскресенье играла плохо, она не контролировала ход встречи, хоть и действовала в большинстве. В этой ситуации можно было дожимать хозяев. Однако сборная России вновь показала, что это лишь просто неплохая команда, но далеко не классная.

Вероятно, теперь мы останемся и без второй корзины при жеребьёвке к чемпионату мира, и без Лиги А в Лиге Наций. Печально, что мы сами всё это отдали. Можно всё валить на судью и этим утешаться. Однако классная команда не проиграла бы в Турции в воскресенье. Соперник был не настолько силён, чтобы так рассыпаться.

Андрей Центров