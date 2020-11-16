Кузяев: «Мы наиграли на ничью»

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16 Ноября 2020, 00:24,
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Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал поражение от сборной Турции (2:3) в Лиге наций.
«В самом начале игра нам давалась, владели преимуществом, по делу забили мяч, к сожалению, удаление внесло свои коррективы и пришлось перестраиваться.
Пенальти? Мне показалось, что его не было, я сыграл в мяч, но нужно посмотреть по видео.
Было непросто играть столько времени в меньшинстве, но мы выглядели не хуже, были моменты, достойно провели этот матч, как минимум на ничью на играли.
Матч с Сербией? Думаю, что успеем восстановиться, соперник непростой, помним это по игре в Москве. Должны умереть на поле, но постараться взять три очка», - сказал Кузяев в интервью пресс-службе сборной.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная России, Далер Кузяев
вы проиграли, а на что там вы наиграли - из разряда фантазий! нужно реализацию улучшать, тогда бы и на победу наиграли бы.
Если и проиграли, то только судье, и 8 минут туркам после липового удаления. Парни молодцы, старались
так никто и не отрицает, что старались. во втором тайме особенно. но нужно было играть ещё лучше для хотя бы ничьей.
Слушай, не забывай, это сборная России всё-таки))) Я и того что они смогли не ожидал увидеть.