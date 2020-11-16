Кузяев: «Мы наиграли на ничью»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал поражение от сборной Турции (2:3) в Лиге наций.

«В самом начале игра нам давалась, владели преимуществом, по делу забили мяч, к сожалению, удаление внесло свои коррективы и пришлось перестраиваться.

Пенальти? Мне показалось, что его не было, я сыграл в мяч, но нужно посмотреть по видео.

Было непросто играть столько времени в меньшинстве, но мы выглядели не хуже, были моменты, достойно провели этот матч, как минимум на ничью на играли.

Матч с Сербией? Думаю, что успеем восстановиться, соперник непростой, помним это по игре в Москве. Должны умереть на поле, но постараться взять три очка», - сказал Кузяев в интервью пресс-службе сборной.