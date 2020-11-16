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Ловчев: «Сборная России все три мяча себе привезла»

16 Ноября 2020, 08:49,

Евро-Футбол.Ру

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о поражении сборной России от команды Турции в матче пятого тура группового раунда Лиги наций. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Если разбирать нашу игру, то мы недооценили Турцию. Когда мы теряем Фернандеса, Головина и Дзюбу... У нас не так будет идти игра. Я внимательно смотрел - мы все три мяча себе привезли», - заявил эксперт в эфире программы «Все на Матч!».

Перед заключительным туром российская национальная команда, набрав восемь очков, лидирует в своем квартете. В следующем матче подопечные Станислава Черчесова на выезде встретятся со сборной Сербии. Поединок состоится в среду, 18-го ноября.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Евгений Ловчев
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