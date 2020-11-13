У нас нет сейчас нападающего - Аршавин

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13 Ноября 2020, 23:23,
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Андрей Аршавин и Владимир Быстров ответили на ряд вопросов касательно готовности сборной к матчам Лиги наций.
На вопрос ведущего о составе нападающих двукратный чемпион России в составе «Зенита» Владимир Быстров ответил, что единственный нападающий у России – это Антон Заболотный, и раз он один, то ему и предоставит место в сборной на матч с Турцией Станислав Черчесов.
Аршавин же сказал, что в сборной России кадровый голод на нападающих, а поэтому игрока такого амплуа сейчас нет:
«Мне кажется, номера один у нас сейчас нет», - сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».
Кроме того, Быстров заявил, что победа достанется тому, кто будет лучше готов физически.
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: Сборная России, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Лига Наций