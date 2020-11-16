Экс-футболист Демир: «Сборная России была лучше Турции»

Бывший футболист, а сейчас комментатор Волкан Демир в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поединке сборных Турции и России (3:2).

- Как вы оцениваете матч?

- О, это была прекрасная игра. Обе команды не сидели в защите и постоянно атаковали. Сборная России не отступала даже после удаления, было забито пять красивых голов. Особенно мне понравился гол Юндера. При этом, хочу отметить, что мне очень запомнились два футболиста из сборной России - Кузяев и Караваев, они были очень хороши.

- Что можете сказать о сборной России?

- Если честно, я думаю, что сборная России была лучше сборной Турции, но она проиграла. Ваша команда замечательно использовала большую брешь в обороне сборной Турции. Забили 2 гола из этой зоны, а могли забить еще. Я уверен, если бы не красная карточка, сборная России могла бы победить.

- Какой сейчас видится расклад в группе?

- Сборная Турции очень благодарна сборной Сербии за ничью против Венгрии. Теперь мы надеемся, что сербы возьмут хотя бы очко у сборной России, а мы победим сборную Венгрии. Тогда именно наша команда займет первое место в группе, и это будет прекрасно. А вообще, эта группа действительно очень интересна.

Сергей Румянцев