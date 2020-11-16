Черышев: «Нужно делать выводы»

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал поражение от сборной Турции (2:3).

«Учитывая то, как мы начали матч, не ожидали, что так сложится. Но это футбол, это игра, так сложились обстоятельства.

Забитый гол? Мы высоко прессинговали, Миранчук отобрал мяч, отдал на Кузяева, который увидел меня и дал мне пас, я забил.

Во втором голе я допустил ошибку, из-за которой нам забили гол, такие ошибки нельзя совершать на высоком уровне, потому что тебя наказывают. Нужно делать выводы.

Думаю, что мы могли сыграть не только вничью, но и выиграть, были моменты, которые не смогли реализовать. Обидно, что проиграли, но думаем уже о Сербии», - сказал Черышев в интервью пресс-службе сборной России.