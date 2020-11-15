Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции

Вот уже пять матчей не побеждает команда Черчесова.

После матча против Молдовы за сборной России наблюдать куда интереснее. Теперь футболисты Черчесова должны доказать, что в Кишинёве они пешком ходили, потому что матч товарищеский, график плотный, напрягаться не хотелось. Иначе игру на одном уровне с одной из худших команд Европы не объяснить. Нули на табло даже заставили с тоской вспомнить о Дзюбе, отлучённом от команды.

Турки в последние месяцы разыгрались, но найти баланс между атакой и обороной никак не могут, поэтому – не могут и победить. Пять матчей подряд они сыграли вничью, среди которых есть и очень весёлые 3:3 против Германии и Хорватии. Последние состоялись три дня назад, как раз пока Россия мучилась в Кишинёве. Против турок Станислав Черчесов сыграл по «своей» схеме. На острие атаки появился Антон Заболотный, помогали ему Кузяев, Черышев и Алексей Миранчук, а в опорной зоне появились Оздоев и Зобнин, отдыхавшие в прошлом матче.

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То ли турки удивились нашей схеме, то ли в матч не попали, но первые 10 минут прошли полностью под контролем команды Черчесова. А затем Россия, вышедшая играть вторым номером, даже счёт открыла. Гюнок ужасный пас отдал от ворот, Алексей Миранчук перехватил и подключил Кузяева. Далер на вираже прошёлся по лицевой линии, прострелил на Черышева, а Денису осталось только ногу подставить, переправив сферу в дальнюю «шестёрку».

Как всё быстро и неожиданно началось, так всё быстро и неожиданно закончилось. Оздоев акробатической недопередачей решил откинуть мяч назад. Семёнов проиграл рывок Тосуну и завалил того на подступах к штрафной площади. Марчиняк по всей строгости решил, удалив Андрея, хотя фол на «последнюю надежду» почти не тянул. Всего две минуты понадобилось туркам на реализацию большинства: Эркин вырезал кросс с левого края, а Карамана замкнул ближнюю штангу, боднув сферу точно в угол.

Вперёд хозяева вырвались после ошибки Черышева. Денис потерял мяч на своей половине поля. Айхан одной передачей нашёл Юндера в штрафной площади Гилерме, а Дженгиз мощно пробил под штангу метров с восьми – 2:1. Спорные решения арбитра продолжились после перерыва. Туфан на дриблинге прошёл двух соперников, почувствовал минимальный контакт после подката Кузяева и рухнул на газон. Марчиняк опять разобрался в эпизоде не в пользу нашей команды. Очень «хлипенький» пенальти легко реализовал капитан хозяев – Дженк Тосун.

Сборная России не сломалась под гнётом судейских ошибок. Караваев убежал по правому флангу, в стиле Кузяева при первом голе прострелил на самого Кузяева, и Далер точно пробил с угла вратарской площади – 3:2. Игра разгорелась, на встречных курсах команды кололи друг друга. У турок опасно бил под перекладину Тюрюдж, но в створ не попал. У россиян ответил Караваев мощно пальнувший со средней дистанции – спас Гюнок.

Достойно сражалась сборная России (в таком-то составе и при таком-то судействе), но игра забудется, а счёт останется. Вот уже пять матчей не побеждает команда Станислава Черчесова – три ничьи и два поражения. И если с Молдовой сыграли откровенно плохо, то сегодня проскальзывало желание играть в футбол.

Иван Терентьев