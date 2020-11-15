Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции

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15 Ноября 2020, 21:53,
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Вот уже пять матчей не побеждает команда Черчесова.
|11' Черышев Денис (0:1)
|(1:1) Караман Кенан 26'
|(2:1) Юндер Дженгиз 32'
|(3:1) Тосун Дженк 52'
|57' Кузяев Далер (3:2)
После матча против Молдовы за сборной России наблюдать куда интереснее. Теперь футболисты Черчесова должны доказать, что в Кишинёве они пешком ходили, потому что матч товарищеский, график плотный, напрягаться не хотелось. Иначе игру на одном уровне с одной из худших команд Европы не объяснить. Нули на табло даже заставили с тоской вспомнить о Дзюбе, отлучённом от команды.
Турки в последние месяцы разыгрались, но найти баланс между атакой и обороной никак не могут, поэтому – не могут и победить. Пять матчей подряд они сыграли вничью, среди которых есть и очень весёлые 3:3 против Германии и Хорватии. Последние состоялись три дня назад, как раз пока Россия мучилась в Кишинёве. Против турок Станислав Черчесов сыграл по «своей» схеме. На острие атаки появился Антон Заболотный, помогали ему Кузяев, Черышев и Алексей Миранчук, а в опорной зоне появились Оздоев и Зобнин, отдыхавшие в прошлом матче.
То ли турки удивились нашей схеме, то ли в матч не попали, но первые 10 минут прошли полностью под контролем команды Черчесова. А затем Россия, вышедшая играть вторым номером, даже счёт открыла. Гюнок ужасный пас отдал от ворот, Алексей Миранчук перехватил и подключил Кузяева. Далер на вираже прошёлся по лицевой линии, прострелил на Черышева, а Денису осталось только ногу подставить, переправив сферу в дальнюю «шестёрку».
Как всё быстро и неожиданно началось, так всё быстро и неожиданно закончилось. Оздоев акробатической недопередачей решил откинуть мяч назад. Семёнов проиграл рывок Тосуну и завалил того на подступах к штрафной площади. Марчиняк по всей строгости решил, удалив Андрея, хотя фол на «последнюю надежду» почти не тянул. Всего две минуты понадобилось туркам на реализацию большинства: Эркин вырезал кросс с левого края, а Карамана замкнул ближнюю штангу, боднув сферу точно в угол.
Вперёд хозяева вырвались после ошибки Черышева. Денис потерял мяч на своей половине поля. Айхан одной передачей нашёл Юндера в штрафной площади Гилерме, а Дженгиз мощно пробил под штангу метров с восьми – 2:1. Спорные решения арбитра продолжились после перерыва. Туфан на дриблинге прошёл двух соперников, почувствовал минимальный контакт после подката Кузяева и рухнул на газон. Марчиняк опять разобрался в эпизоде не в пользу нашей команды. Очень «хлипенький» пенальти легко реализовал капитан хозяев – Дженк Тосун.
Сборная России не сломалась под гнётом судейских ошибок. Караваев убежал по правому флангу, в стиле Кузяева при первом голе прострелил на самого Кузяева, и Далер точно пробил с угла вратарской площади – 3:2. Игра разгорелась, на встречных курсах команды кололи друг друга. У турок опасно бил под перекладину Тюрюдж, но в створ не попал. У россиян ответил Караваев мощно пальнувший со средней дистанции – спас Гюнок.
Достойно сражалась сборная России (в таком-то составе и при таком-то судействе), но игра забудется, а счёт останется. Вот уже пять матчей не побеждает команда Станислава Черчесова – три ничьи и два поражения. И если с Молдовой сыграли откровенно плохо, то сегодня проскальзывало желание играть в футбол.
Иван Терентьев
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная России, Сборная Турции
"грамотно"??окстись,да после пары комментов палятся,хотя и усираются шифроваться,но всё равно мордасы то проглядывают,хотя они и сами думают што грамотно))
Да, да они думают что они секретные ахенты, которые всех тут нае..ли))
Удивлён слабой игрой турков.Хотя закономерно,это у них первая победа в турнире!
а вам Шура што не спится в ночь глухую?вас ж вроде кроме Зенита ничего не интересует?))
вот все на судью гонят. в эпизоде с удалением что ему оставалось делать? убегал турок от Семёнова, и выходил на отличную позицию. имел судья право на удаление? имел, и воспользовался. в эпизоде с пенальти недовольные оперируют повторами эпизода, на которых видно, что сперва был контакт защитника с мячом. парни, вы уже привыкли к разборам подобных эпизодов с участием ВАР. но здесь ВАР не было! сколько таких ошибок раньше судьи допускали? до хрена! потому ВАР и ввели. эпизод был динамичен, и судья узрел подножку. а если бы он не поставил пенальти, а потом бы выяснилось, что надо было ставить?
спорные решения внесли свой вклад в результат, но нашим нужно было лучше решать эпизоды, забивать с отличных позиций, а не мазать. моментов было много, но вот использовать их не смогли. поэтому в проигрыше виновата команда, а не судья, даже так отсудивший.
Пенальти в этом эпизоде поставили бы 10 из 10 современных арбитров, а жёлтую вместо красной можно было бы ожидать, но это уже рассматривалось бы как прощение нарушившего.
так и я про это речь веду. это поляку нужно было быть заряженным в нашу пользу, чтобы трактовать эпизоды так, как хочется местным болельщикам.
туркам должно быть стыдно за такую победу. А судья просто ушлепок слепой! Поставил пенальти, которого не было, не давал карточки за откровенные затяжки времени!
От курва.
По факту провал судьи был только с пенальти. Но и это немало
ага судья виноват )))) а ещё пиндосы с хохлами
Себя забыл), какие болельщики такая и команда)..
сирожка ты кого балельшчыком назвал?))я чёт сомневаюсь што этот чел матчи то смотрит))
они не стоят моего боления за них
Думаю завтра найдут их след))) ну там корни амеровские))
ты бы лучше искал амеровские следы в нэзалэжной хлопчег,вот там уж наследили так наследили,не там вынюхиваешь
А еще лучше их искать в США. Логично?
логично.только зачем?мне их следы н...й не нужны,не интересно..интересно другое,тебе это зачем?
я в этом уверен
вторые всегда виноваты во всём ))))
Вот оно что-судейские ошибки... Были сомнительные решения, но судейских ошибок нет.
Хотя конечно же проигравшей стороне кажется, что против них всемирный заговор
и што шароварникам постоянно на ветках сб.России нужно??
Ну я ж не знаю. Поэтому здрысни отсюда
не согласен ,пеналя и близко не было Кузяев успел проткнуть носком мяч ,а затем уж слегка задел турка,там больше игры на публику было чем самого фола ,поляк был не объективен
Ну можно вспомнить пеналь в ворота Спартака)))
А если серьезно, то даже не в пенале дело..
Останусь при своем мнении-нас не валили. А то в статье написано-шквал судейских ошибок
В преддверии Бельгия - Англия включил Матч ТВ. А там Он! Я всё понимаю, что футболистам не откуда быть семи пядей во лбу, но почему оценка матча доверяется именно топ-идиоту - Быстрову?)))
То есть тебя не пугает конченый Губерниев, обсуждающий на Матче футбол, зато иксперты типа Быстрова возмущают?
Каюсь - не смотрю аналитические программы. Поэтому Губерниева видел в футбольной программе не помню когда. Включил исключительно случайно. Быстров обратил внимание невероятной тупостью. Вселенской.)))
Это же Володька.
Катя, как я Вас рад видеть. Вы где пропадали?
Ага. Он. Вовка-идиот. Действительно, чего это я всполошился.)))
Черчесова,надо гнать поганою метлой!!!
Бездарный тренер - бездарные игроки! Бездарное время - время бездарностей! На смену времени Стрельцова, Яшина, Бескова и Озерова пришло время Дзюбы, Оздоева, Черчесова и Занозина... А потому - всё логично - турки выиграли по делу и судья здесь ни при чём. Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая! Ещё от сербов осталось по полной получить и тогда всё будет в полном ажуре((
За такое поражение не стыдно - по крайней мере бились и пластались... Судья - ...раз!
Сразу было понятно против кого пшек свистеть будет.
Турция команда никакая.Эту команду надо обыгрывать одной левой.Проиграть таким туркам это позор России.Может Сербы покажут нормальный футбол?
А с чего это ты так решил, что Турция - никакая? Это достаточно серьезная сборная. Французы, немцы и хорваты не дадут соврать. При этом, если ты смотрел матч, то мог увидеть, что судья, по сути, убил нашу команду. Обелять я наших миллиардеров не собираюсь, я за объективность. Позора не вижу. До удаления играли с преимуществом. Турки победили с огромным трудом. Но на какую объективность в твоем случае я рассчитываю?...
С чего решил?Так я смотрел эту игру и видел как играет Турция!А ты не смотрел?Тогда ничего не потерял.
какой же ты все-таки мелкий пакостник. ну да интернет- воинов таких хватает. отдыхай. заслужил) праздник пришел на твою эстонскую улицу.
Двойной Санёк за Зенит топит а остальное ему по барабану))
Могли бы за то, что Армению сдали и добазариться с турками, чтоб в футбольчик слили.)))
А если серьёзно, то расстроило соотношение сил далеко не топовой Турции и нашей. Хотя, если честно, то ожидал что то подобное. Слабая, бесталанная у нас сборная. И тренер, такое ощущение, кроме самодурства особыми способностями не обладает.
Турки, играя в эконом варианте, давали нашим играть. Но стоило им поменять ритм и захотеть атаковать, как их индивидуальное превосходство становилось полным. Неприятное ощущение, что результат и игра находится исключительно в ведении и контроле соперника.
Замены эти удивительные... Понятно, не повезло с удалением, но почему единственный, кто делает что то классно на поле садится на лавку? Кузяев что то обострял и он туда же.
Защита невнимательна. Джикия всегда где то в стороне от эпизода, как будто понятие чтения игры это не про него.
Ждём смены поколений.))) Игроков и тренеров.
ПыСы. Пробежал отчёт о матче. Всё стало на места - Байден во всём виноват.
привет! мне замена Черышева не была понятна.
Байден нагадил в раздевалке нашей сборной, вместе с Обамой )))
Здравствуй, pol-black!
Мне тут пояснили - слабо играет в обороне. Хотя я продолжаю сомневаться, что эта замена больше дала, чем отняла.
А Обама - точно, вездесущий просто. И в экономике нам гадит, и в подъездах и в футболе.
Наши молодцы.А Польша обеспечила страну помидорами на год.
все же было известно заранее дартаньян ведь предупреждал без дзюбы нет сборной