Деменко: «Многие ругают Семёнова, но его удаление спровоцировал Оздоев»

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча Лиги наций Турция - Россия (3:2).

- Как оцениваете результат матча с Турцией?

- Играли хорошо и если бы не казус с Оздоевым... Многие пишут, что Семёнов виноват, но в этой ситуации именно Оздоев заварил всю эту кашу. Он это спровоцировал. Никто не ожидал, что он отдаст мяч назад. А что касается того, что Семёнов держал игрока, там была борьба. Конечно, судья может по-разному трактовать момент, но если бы на матче работал ВАР, то была бы желтая карточка и все.

- А потом в течение пяти минут мы стали пропускать.

- Не знаю, то ли турки так воспряли и быстро отыгрались. Если бы не забили первый быстрый мяч, то им было бы сложнее довести дело до победы. Хочу отдать должное нашей сборной. Даже после того, как мы остались в меньшинстве и стали проигрывать, все равно могли сравнять счет. Правда, этот пенальти тоже интригу убил. Но все равно наша команда не опустила руки и продолжала биться. По игре наша сборная показала свой характер. Теперь перед матчем с Сербией все в наших руках, при победе мы спокойно решаем свои задачи.

- Вы сказали, что команда сыграла хорошо, но ведь все голы мы привезли себе сами.

- Соглашусь. Первый мяч пропустили, потому что игроки не разобрались в штрафной. Потом второй мяч и пенальти. В обороне сыграли не лучшим образом, не подсказали друг другу. Хорошо, что такие ошибки случились в Лиге наций, а не на чемпионате Европы, например. Работы у Черчесова непочатый край.

- Не считаете, что туркам помог судья, принимая неоднозначные решения?

- Когда сказали, что будет судить поляк, у меня закрались сомнения. Не могу понять профессионализм арбитра. Он мог обратиться к лайнсмену. А ведь это были ключевые моменты - удаление и пенальти. Но мы проиграли не из-за судьи, а сами. Не сделай Оздоев эту передачу, которую я вообще не понял... Что он хотел? Это детская ошибка, которая повлияла на исход всего матча. Многие сейчас ругают Семёнова, но ведь Оздоев это спровоцировал. Потом еще Черышев ошибся и нам забили. Сохрани мяч и все. Остальное - последствия.

- Не удивлены, что именно Черышева признали лучшим игроком матча?

- Денис хорошо играл. Но мне больше понравился Кузяев. Он отдал голевой пас и забил мяч. Еще понравился Караваев.

- Вас тревожит матч с Сербией, который будет решающим для нашей команды?

- Сербия на последнем месте в группе, но на это не надо смотреть. Они будут биться и будут мотивированы, зная, что наша сборная на первом месте.

- В матче с Сербией не будет Зобнина, Кудряшова, Семёнова.

- Это потери. Но у нас есть молодые ребята и те, кто стучится в дверь сборной. Для них сейчас это будет как экзамен. Кудряшова может заменить Караваев. А если говорить о Зобнине, может выйти Фомин. Ротация у нас есть. Другое дело, как они впишутся в рисунок игры.

- А с психологией не будет проблем? Мы не можем выиграть уже пять матчей, плюс эта игра будет важна для нас с турнирных точек зрения.

- Я бы на месте Черчесова вернул Дзюбу, если это возможно. Но там надо тесты в УЕФА сдавать и в это все может упереться. Думаю, надо было Дзюбу изначально вызывать, перешагнув все моменты. Но это решение тренера. Он разговаривал с Артёмом. Думаю, сейчас Черчесову будет непросто. Идет давление. Тем интереснее будет. Даже в плане состава, который выйдет на матч. Главное, чтобы ребята психологически не надломились. Надо встряхнуть команду и показать свой футбол. Мы увидели сборную, которая хочет победу.

Елена Григорьевская