​Болельщики предвидели провал сборной России в Лиге наций – итоги опроса

Сборная России бесславно завершила второй розыгрыш Лиги наций. Ноябрьские поражения в Турции и Сербии с результатами 2:3 и 0:5 соответственно привели к падению команды Станислава Черчесова с первого места в квартете на второе. Как следствие, следующий сезон в турнире российская сборная снова проведёт в дивизионе В.

На страницах «Евро-Футбол.Ру» проводился опрос, в котором мы предлагали читателям спрогнозировать результаты ноябрьских матчей сборной России в Лиге наций. Большинство предвидело провал – вариант с двумя поражениями набрал 34,27% голосов.

Второе место в опросе занял вариант с поражением от Турции и ничьей с Сербией (22,38%). На третьем месте вариант с поражением в Турции и победой в Сербии (15,65%).