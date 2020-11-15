Четыре футболиста, из-за которых сборной России проиграла Турции

Оценки всем игрокам Черчесова

Удивительное дело, за ничью в Кишинёве стыдно, а за поражение Стамбуле – нет. Сборная России реально старалась, в экспериментальном (и усечённом – после удаления Семёнова) составе билась против очень крепкой команды Турции. Отыграли «наши парни» один мяч в меньшинстве, могли сравнивать, но спас Гюнок. По игре закидывать россиян шапками не хочется, но вот результат удручает. За последние пять матчей ни одной победы. В группе Лиги наций нас сегодня может обогнать Венгрия.

Больше часа команда Черчесова играла в меньшинстве, но статистика практически равна: владение мячом – 49:51, удары по воротам – 18:16, в створ – 8:5, угловые – 3:5. В командном взаимодействии россияне выглядели куда лучше, особенно это бросалось в глаза при прессинге. И ещё более явно – на первых минутах. Но пара глупых ошибок + неадекватное судейство предопределили поражение сборной России. Не обошлось без антигероев. «Евро-футбол.ру» проанализировал игру и выставил субъективные оценки футболистам Станислава Черчесова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

ГИЛЕРМЕ – 4,5. Сложно обвинить Гилерме в пропущенных мяча (расстрел от Карамана, точный удар Юндера и пенальти Тосуна), но вратарь и не спасал вовсе: все остальные моменты турки загубили сами. Плюс, не смог чётко выстроить и организовать оборону сборной России, сыгравшую ну очень сумбурно.

АНДРЕЙ СЕМЁНОВ – 3,0. Привозы Семёнова в сборной вряд ли кого-то удивляют. Удивляет его очередное появление в старте. Да, ужасный пас назад отдал Оздоев, но Андрей проворонил рывок Тосуна и сфолил на «оранжевую» карточку.

ФЁДОР КУДРЯШОВ – 5,0. Из тройки защитников Кудряшов отыграл ровнее всех. Вот только, не ушёл с поля без жёлтой карточки, да и три пропущенных мяча – это приговор. Пять потерь у Фёдора, которые он нивелировал пятью перехватами. Жаль, не хватало скорости, чтобы страховать партнёров.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. В сборной России Джикия демонстрирует что-то из бессознательного футбола. Постоянно убегает от соперника (упустил Карамана перед голевым ударом, хотя турок стоял прям рядом), запаздывает к эпизодам (просто смотрел на рывок Семёнова и Тосуна). И ещё в пассив – не по делу вспылил, заработав жёлтую карточку.

ЮРИЙ ЖИРКОВ – 5,0. Ветеран Жирков вновь отпахал полный матч, поражая своей работоспособностью. Но резкости сегодня не хватало. Травмировал Зеки Челика и только по невнимательности судьи не получил жёлтую карточку. Из-под Жиркова прошёл голевой пас Айхана на Юндера. В общем, левый фланг остался за турками.

РОМАН ЗОБНИН – 7,0. Универсальность Романа Зобнина снова была использована по максимуму. Играл справа, играл в центре, везде был полезен. Четыре перехвата, два отбора, четыре точных кросса за четыре попытки. Вообще, Зобнин хорошо играл в пас, трижды отдав обостряющую передачу в развитие атаки.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 7,5. Гол+пас от Далера Кузяева. Сегодня полузащитник «Зенита» лучше всех разгонял атаки в этот турецкий вечер. Это в составе обеих команд. Успел засветиться на левом и правом фланге, появлялся в центре. Оборона сборной Турции так и не сумела прикрыть Кузяева.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 3,0. Тут всё наоборот, антигерой матча. Сначала Магомед Оздоев невероятным по глупости «пасом» назад придумал удаление для Андрея Семёнова, а затем запорол чистый выход один на один, не исправив ситуацию за свою же промашку.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 7,0. Заметно прибавил в оборонительной игре Миранчук. Сегодня Алексей сделал четыре перехвата, после одного из которых разогнал голевую атаку. Предголевой пас на Кузяева лёг в актив, как один из пяти ключевых за отведённые Миранчуку 79 минут.

ДМИТРИЙ ЧЕРЫШЕВ – 5,0. Гол забил, гол привёз. Плюс на минус даёт минус, в данном случае – потому что большую часть в голе российской команды сделали Миранчук и Кузяев. Черышев же из-за замены не успел проделать достаточного объёма работы. Но! Опубликуйте пожалуйста результаты этого странного голосования.

Денис Черышев – лучший игрок матча по версии болельщиков в голосовании «Мира». #СборнаяРоссии #НашиПарни pic.twitter.com/lTJTL2tQ4T — Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2020

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – 5,0. Черчесов вернулся к привычной схеме игры и Заболотный тренера не подвёл в одном аспекте – выиграл 9 верховых единоборств из 13. Но во что-то опасное Антон не смог трансформировать это преимущество. Всего 14 точных передач (ни одной обостряющей), один удар мимо ворот.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 7,5. Хорошо вышел на правый фланг Караваев. Его взаимодействие с Кузяевым привело ко второму голу, а затем защитник мог повторить достижение Далера – гол+пас. Но Гюнок достал из-под перекладины мощный удар Вячеслава.

АНТОН МИРАНЧУК – б/о.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.

АЛЕКСЕЙ ИОНОВ – б/о.

ДАНИИЛ ФОМИН – б/о.