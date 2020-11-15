Четыре футболиста, из-за которых сборной России проиграла Турции

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15 Ноября 2020, 22:33,
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Оценки всем игрокам Черчесова
Удивительное дело, за ничью в Кишинёве стыдно, а за поражение Стамбуле – нет. Сборная России реально старалась, в экспериментальном (и усечённом – после удаления Семёнова) составе билась против очень крепкой команды Турции. Отыграли «наши парни» один мяч в меньшинстве, могли сравнивать, но спас Гюнок. По игре закидывать россиян шапками не хочется, но вот результат удручает. За последние пять матчей ни одной победы. В группе Лиги наций нас сегодня может обогнать Венгрия.
Больше часа команда Черчесова играла в меньшинстве, но статистика практически равна: владение мячом – 49:51, удары по воротам – 18:16, в створ – 8:5, угловые – 3:5. В командном взаимодействии россияне выглядели куда лучше, особенно это бросалось в глаза при прессинге. И ещё более явно – на первых минутах. Но пара глупых ошибок + неадекватное судейство предопределили поражение сборной России. Не обошлось без антигероев. «Евро-футбол.ру» проанализировал игру и выставил субъективные оценки футболистам Станислава Черчесова.
Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).
СБОРНАЯ РОССИИ
ГИЛЕРМЕ – 4,5. Сложно обвинить Гилерме в пропущенных мяча (расстрел от Карамана, точный удар Юндера и пенальти Тосуна), но вратарь и не спасал вовсе: все остальные моменты турки загубили сами. Плюс, не смог чётко выстроить и организовать оборону сборной России, сыгравшую ну очень сумбурно.
АНДРЕЙ СЕМЁНОВ – 3,0. Привозы Семёнова в сборной вряд ли кого-то удивляют. Удивляет его очередное появление в старте. Да, ужасный пас назад отдал Оздоев, но Андрей проворонил рывок Тосуна и сфолил на «оранжевую» карточку.
ФЁДОР КУДРЯШОВ – 5,0. Из тройки защитников Кудряшов отыграл ровнее всех. Вот только, не ушёл с поля без жёлтой карточки, да и три пропущенных мяча – это приговор. Пять потерь у Фёдора, которые он нивелировал пятью перехватами. Жаль, не хватало скорости, чтобы страховать партнёров.
ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. В сборной России Джикия демонстрирует что-то из бессознательного футбола. Постоянно убегает от соперника (упустил Карамана перед голевым ударом, хотя турок стоял прям рядом), запаздывает к эпизодам (просто смотрел на рывок Семёнова и Тосуна). И ещё в пассив – не по делу вспылил, заработав жёлтую карточку.
ЮРИЙ ЖИРКОВ – 5,0. Ветеран Жирков вновь отпахал полный матч, поражая своей работоспособностью. Но резкости сегодня не хватало. Травмировал Зеки Челика и только по невнимательности судьи не получил жёлтую карточку. Из-под Жиркова прошёл голевой пас Айхана на Юндера. В общем, левый фланг остался за турками.
РОМАН ЗОБНИН – 7,0. Универсальность Романа Зобнина снова была использована по максимуму. Играл справа, играл в центре, везде был полезен. Четыре перехвата, два отбора, четыре точных кросса за четыре попытки. Вообще, Зобнин хорошо играл в пас, трижды отдав обостряющую передачу в развитие атаки.
ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 7,5. Гол+пас от Далера Кузяева. Сегодня полузащитник «Зенита» лучше всех разгонял атаки в этот турецкий вечер. Это в составе обеих команд. Успел засветиться на левом и правом фланге, появлялся в центре. Оборона сборной Турции так и не сумела прикрыть Кузяева.
МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 3,0. Тут всё наоборот, антигерой матча. Сначала Магомед Оздоев невероятным по глупости «пасом» назад придумал удаление для Андрея Семёнова, а затем запорол чистый выход один на один, не исправив ситуацию за свою же промашку.
АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 7,0. Заметно прибавил в оборонительной игре Миранчук. Сегодня Алексей сделал четыре перехвата, после одного из которых разогнал голевую атаку. Предголевой пас на Кузяева лёг в актив, как один из пяти ключевых за отведённые Миранчуку 79 минут.
ДМИТРИЙ ЧЕРЫШЕВ – 5,0. Гол забил, гол привёз. Плюс на минус даёт минус, в данном случае – потому что большую часть в голе российской команды сделали Миранчук и Кузяев. Черышев же из-за замены не успел проделать достаточного объёма работы. Но! Опубликуйте пожалуйста результаты этого странного голосования.
Денис Черышев – лучший игрок матча по версии болельщиков в голосовании «Мира». #СборнаяРоссии #НашиПарни pic.twitter.com/lTJTL2tQ4T— Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2020
АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – 5,0. Черчесов вернулся к привычной схеме игры и Заболотный тренера не подвёл в одном аспекте – выиграл 9 верховых единоборств из 13. Но во что-то опасное Антон не смог трансформировать это преимущество. Всего 14 точных передач (ни одной обостряющей), один удар мимо ворот.
ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 7,5. Хорошо вышел на правый фланг Караваев. Его взаимодействие с Кузяевым привело ко второму голу, а затем защитник мог повторить достижение Далера – гол+пас. Но Гюнок достал из-под перекладины мощный удар Вячеслава.
АНТОН МИРАНЧУК – б/о.
АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.
АЛЕКСЕЙ ИОНОВ – б/о.
ДАНИИЛ ФОМИН – б/о.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная России, Сборная Турции
А есть кто-то лучше? Я бы только Соболева и Сафонова хотел увидеть, если Дзюбу не брать в расчёт, остальной ближайший резерв показал себя в матче с Молдавией - это дно
Несмотря на то, что это был, пожалуй, лучший матч Кудряшова в сборной, жёлтую он, всё же, получил, хоть и вынужденную. И должен был получать вторую за неспортивное поведение
России предъявлять что то за игру не стоит ,самоотдача была на весьма высоком уровне ,в меньшинстве так давить турок не каждый смогёт ,единствённое подвела реализация моментов ,а так парни молодцы,бились до конца ,а судья Г*АНДОН ШТОПАНЫЙ
Мне тоже Черышев показался лучшим на поле. Да и не первый раз.
Возможно это от того, что он единственный игрок в сборной обладающий высокой культурой работы с мячом. Да и мысль в атаке минимум на половину убавилась с его уходом.
Вот только он сделал 2 ужасных обреза подряд у своих ворот, один из которых стал голевым. Кузяев в отличии от Черышева и голы делал и в обороне отрабатывал
Все эти циферки понятны, только то, что без Черышева атака в оставшемся времени стала похожа на пихание мяча в дворовой битве никак не отменить.
А все просто, черышев воспитанник европейского клуба, посмотри, он бьёт со всех позиций, всегда заряжен на удар по воротам, а остальные как правила друг другу мячик спихивают и не берут на себя ответственность за удар.
Да, согласен. Почему родители втюхивают кучу бабок в то, чтобы дитё в российском клубе играло вместо того, чтобы последовать примеру Черышева-отца?
То что защита стала сильней тоже не отменить) пришлось тренеру выбирать)
Всё таки можно было придумать варианты, чтобы так не обрубать атаку.
Может Черчесов вообще боялся, что вдесятером крупно проиграют)