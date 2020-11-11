Чалов получил вызов в сборную России

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов вызван из молодежной сборной России в первую команду страны. Об этом рапортует издание Sport24.

Изначально 22-летний нападающий был вызван в молодежную команду России для подготовки к товарищеским матчам против сборных Венгрии (13 ноября) и Словении (17 ноября).

Напомним, что в завтра, 12-го ноября, сборная России проведет спарринг против Молдавии. Затем команде Станислава Черчесова предстоят два гостевых поединка в рамках группового этапа Лиги наций - против Турции и Сербии. Матчи состоятся 15-го и 18-го ноября соответственно.

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