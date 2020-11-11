Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Чалов получил вызов в сборную России

11 Ноября 2020, 11:57,

Евро-Футбол.Ру

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов вызван из молодежной сборной России в первую команду страны. Об этом рапортует издание Sport24.

Изначально 22-летний нападающий был вызван в молодежную команду России для подготовки к товарищеским матчам против сборных Венгрии (13 ноября) и Словении (17 ноября).

Напомним, что в завтра, 12-го ноября, сборная России проведет спарринг против Молдавии. Затем команде Станислава Черчесова предстоят два гостевых поединка в рамках группового этапа Лиги наций - против Турции и Сербии. Матчи состоятся 15-го и 18-го ноября соответственно.

Сборная России может потерять трёх игроков из-за коронавируса
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Фёдор Чалов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы