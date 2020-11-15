Губерниев: «Классная команда, даже оставшись в меньшинстве, не имеет права так теряться»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной России от сборной Турции (2:3) в рамках группового этапа Лиги наций.

«Трудно что-то оценивать в этой игре после того, как все нам сломало удаление! Но! Классная команда, даже оставшись в меньшинстве, не имеет права так теряться и пропускать сразу два мяча!» - написал Губерниев в своём «телеграм-канале».

Наша команда открыла счёт уже в самом начале встречи, но на 24-й минуте прямую красную карточку получил Андрей Семёнов.

После пяти туров в активе сборной России восемь очков, на втором месте с семью очками расположилась сборная Венгрии, у которой еще есть одна игра в запасе.