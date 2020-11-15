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Юндер прокомментировал победу над сборной России

15 Ноября 2020, 23:39,

twitter.com

Полузащитник сборной Турции Дженгиз Юндер прокомментировал победу над сборной России (3:2) в рамках группового этапа Лиги наций.

«Мы упустили возможность победить в Москве. Мы выиграли у России впервые за долгое время.

Забитый гол? Я ждал передачи от Айхана и получил её, а затем пробил. У меня был момент и в Москве, но я его не реализовал, хорошо, что сегодня забил. Рад, что мы победили», - цитирует Юндера Fanatik.

Сегодняшняя победа позволила туркам приблизиться к сборной России на расстояние двух очков. После пяти туров в активе сборной Турции шесть зачетных баллов. В последнем туре национальная команда Юндера сыграет со сборной Венгрии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Дженгиз Юндер
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