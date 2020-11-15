Полузащитник сборной Турции Дженгиз Юндер прокомментировал победу над сборной России (3:2) в рамках группового этапа Лиги наций.

«Мы упустили возможность победить в Москве. Мы выиграли у России впервые за долгое время.

Забитый гол? Я ждал передачи от Айхана и получил её, а затем пробил. У меня был момент и в Москве, но я его не реализовал, хорошо, что сегодня забил. Рад, что мы победили», - цитирует Юндера Fanatik.

Сегодняшняя победа позволила туркам приблизиться к сборной России на расстояние двух очков. После пяти туров в активе сборной Турции шесть зачетных баллов. В последнем туре национальная команда Юндера сыграет со сборной Венгрии.