Уткин - о разгроме сборной России: «Пока играл Дзюба, он хоть как-то оттягивал такой конец»

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, отвесил шутку по поводу отсутствия нападающего Артёма Дзюбы в матче шестого тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России.

«Пока играл Дзюба, он хоть как-то оттягивал такой конец», - написал блогер в своем «Твиттере».

Напомним, что Дзюба не был включен в заявку сборной России из-за скандала с интимным видео.

Матч в Сербии завершился разгромным поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 0:5. Российская команда с восемью очками финишировала на втором месте в своем квартете, уступив первую строчку Венгрии.