Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Уткин - о разгроме сборной России: «Пока играл Дзюба, он хоть как-то оттягивал такой конец»

19 Ноября 2020, 09:21,

Instagram

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, отвесил шутку по поводу отсутствия нападающего Артёма Дзюбы в матче шестого тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России.

«Пока играл Дзюба, он хоть как-то оттягивал такой конец», - написал блогер в своем «Твиттере».

Напомним, что Дзюба не был включен в заявку сборной России из-за скандала с интимным видео.

Матч в Сербии завершился разгромным поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 0:5. Российская команда с восемью очками финишировала на втором месте в своем квартете, уступив первую строчку Венгрии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Василий Уткин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Манчестерский Иппатий
19 Ноября 2020, 10:00

Как-то в Васюни все двусмысленно звучит... "Дзюба оттягивал конец"... Намек на видео?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного