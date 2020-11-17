Соболев оригинально исполнил пенальти на тренировке сборной России

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17 Ноября 2020, 13:23,
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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев оригинальным способом исполнил пенальти в ворота голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме во время тренировочного занятия национальной сборной России.
«Бутса - вправо, мяч - влево. Оригинальное исполнение пенальти от Соболева», - подписала видео пресс-служба сборной в «Инстаграме».
Напомним, что в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций сборная России на выезде встретится с командой Сербии. Матч пройдет в Белграде 18-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
После пяти туров Россия с восемью очками лидирует в таблице группы, опережая Венгрию по дополнительным показателям.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александр Соболев
Ну всё... Сербии крышка))
Спартак - чемпион! Это сразу ясно после прочтения данной писули.