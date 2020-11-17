Соболев оригинально исполнил пенальти на тренировке сборной России

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев оригинальным способом исполнил пенальти в ворота голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме во время тренировочного занятия национальной сборной России.

«Бутса - вправо, мяч - влево. Оригинальное исполнение пенальти от Соболева», - подписала видео пресс-служба сборной в «Инстаграме».

Напомним, что в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций сборная России на выезде встретится с командой Сербии. Матч пройдет в Белграде 18-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

После пяти туров Россия с восемью очками лидирует в таблице группы, опережая Венгрию по дополнительным показателям.