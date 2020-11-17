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Соболев оригинально исполнил пенальти на тренировке сборной России

17 Ноября 2020, 13:23,

Global Look Press

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев оригинальным способом исполнил пенальти в ворота голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме во время тренировочного занятия национальной сборной России.

«Бутса - вправо, мяч - влево. Оригинальное исполнение пенальти от Соболева», - подписала видео пресс-служба сборной в «Инстаграме».

Напомним, что в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций сборная России на выезде встретится с командой Сербии. Матч пройдет в Белграде 18-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

После пяти туров Россия с восемью очками лидирует в таблице группы, опережая Венгрию по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Соболев
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Комментарии (2)
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1
White_Shark
17 Ноября 2020, 14:03

Ну всё... Сербии крышка))

0
Кар Карыч
17 Ноября 2020, 13:26

Спартак - чемпион! Это сразу ясно после прочтения данной писули.

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