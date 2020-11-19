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В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии

19 Ноября 2020, 00:39,

Евро-Футбол.Ру

Черчесов будет говорить, что всё по плану.

Протокол игры  
Сербия 5:0 РОССИЯ
(1:0) Радоньич Неманья 10'    
(2:0) Йович Лука 25'    
(3:0) Влахович Душан 41'    
(4:0) Йович Лука 45'    
(5:0) Младенович Филип 64'    
Райкович Предраг Миленкович Никола Спайич Урош Митрович Стефан   90' (Павлович Страхиня (   90') Радоньич Неманья   31' (Влахович Душан (   31') Гудель Неманья   90'   90' (Ранджелович Лазар (   90') Максимович Неманья   46' (Гачинович Мийат (   46') Младенович Филип   90' (Здьелар Саша (   90') Ристич Михайло Йович Лука Митрович Александр   82'
Запасные: Мараш Никола Петрович Джордже
Гилерме Маринато   46' (Джанаев Сослан (   46') Караваев Вячеслав Дивеев Игорь   46' (Обляков Иван (   46'   82') Джикия Георгий Жирков Юрий   48' Оздоев Магомед Кузяев Далер Ерохин Александр Миранчук Алексей   46' Миранчук Антон   46' (Мостовой Андрей (   46') Заболотный Антон   49'   72' (Черышев Денис (   72')
Запасные: Соболев Александр Сергеевич Бакаев Зелимхан Евгеньев Роман Живоглядов Дмитрий Ионов Алексей Кучаев Константин Фомин Даниил
18 ноября. Стадион "Райко Митич".

 

Наверное, самая закрученная ситуация была в третьей группе второго дивизиона Лиги наций. На повышение в классе претендовали сразу три команды – Россия, Турция, Венгрия. При этом, подопечные Гюнеша могли и на понижение пойти, в случае поражения и удачной игры сербов. А сербы чтобы не вылететь, должны были обыгрывать команду Станислава Черчесова на белградской «Маракане». И ждать победы Венгрии.

Кадровые проблемы Станислава Черчесова начались задолго до матча. Зобнин, Кудряшов и Семёнов (все трое играли в старте против Турции, первые двое провели хороший матч) схватили дисквалификацию и не смогли помочь команде. Сомнительный тест на коронавирус сдал Матвей Сафонов, добавив головной боли «Краснодару». А за пару часов до игры этот самый коронавирус выкосил сборную Сербии: Милинкович-Савич, Коларов, Миливоевич и Лазович вылетели Добавившись к Тадичу, Лукичу и Костичу, которые тоже не смогли сыграть против России.

 

По сути резервный состав сборной Сербии противостоял россиянам, но проблемы начались с первых минут. Неманья Радоньич с правого края сместился к центру и через рикошет отправил сферу за шиворот Гилерме. Это был первый толковый удар от хозяев. А первый шанс гостей Антон Заболотный не реализовал. Далее форвард «Сочи» вновь не смог отличиться после выверенного кросса Караваева. И на поле осталась одна команда. Вторая половина первого тайма превратилась просто в унижение команды Черчесова.

Сербы куражились в нашей штрафной площади, выполняя серию коротких передач. Наконец Младенович навешивает на дальнюю штангу, а там Жиркова легко продавливает форвард «Реала» Йович и забивает второй. Должен был вскоре Лука забивать и третий, но у штанги сферу парировал Гилерме, ненадолго выручив сборную России. Влахович набежал и сделал счёт разгромным. А в раздевалку россияне получили и четвёртый мяч – опять же Лука Йович замкнул кросс Младеновича.

На старте второй половины встречи Черчесов истерично стрельнул четверной заменой: Гилерме, Дивеев и братья Миранчуки поле покинули. Но вряд ли кто-то верил, что Джанаев, Евгеньев, Обляков и Мостовой смогут лучше. Ну хотя бы не пропустили столько же, и то радость. Но пятый гол всё-таки прилетел: Душан Влаховчи разогнал атаку через центр, в штрафной площади покатил сферу на Младеновича, открывшегося на левом краю. Удар Филипа лёг точно под дальнюю штангу, прошив руки Сослана Джанаева – 5:0. Комментарии излишни.

Сборная России проиграла важнейший матч полурезервному составу Сербии и лишилась шансов на повышение в классе. Остаёмся в Лиге В, чтобы вновь биться с середняками. Венгрия отправилась на повышение.

Иван Терентьев
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная России, Сборная Сербии
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Комментарии (31)
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0
slink
19 Ноября 2020, 01:27

Какое повышение в классе? Это как раз наш лягушатник, сильно плавать не получится , но и не утонешь! Да и в Лиге Чемпионов нечего нашим клубам делать, наш уровень это середняки Лиги Европы.

1
CELTIC FROST
19 Ноября 2020, 01:25

с Усами пора прощаться.

0
Пух Винни
19 Ноября 2020, 01:22

Наконец-то все встало на свои места. Надо реально признать, что игроков хотя бы уровня Йовича у нас просто нет. Заболотному вообще место среди коллективов физкультуры. Ну и конечно теперь можно забыть о чемпионате мира. Выход из группы с двумя топовыми сборными для нас невозможен в принципе.

0
Santaclayss
19 Ноября 2020, 01:28

Посмотрите сначала состав "топовой" второй группы. Там только Польшу и с натягом Швейцарию и Австрию можно отнести к топам.

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1
Манчестерский Иппатий
19 Ноября 2020, 01:14

Все по плану, братаны. Остаемся в сетке Б ибо ограбать по 10 голов в А как-то некузяво.
Саламыч, если мужик, должен уйти. Харакири делать не надо, но проиграли позорно.

0
Nicholais
19 Ноября 2020, 01:13

Ну и да, 12 пропущенных голов - это худший результат среди всех сборных в лиге В, С, D. Больше только у Исландии, Германии (!), Хорватии и Швеции. Но они в Лиге А и своё получили от ТОПов...

4
Djin Green
19 Ноября 2020, 01:11

Надеюсь сербы теперь без претензий к России, должок вернули сполна. Политически грамотно построенная игра, но некоторые всё равно заподозрят.

3
aSa
19 Ноября 2020, 01:09

Есть ощущение, что слили специально, чтобы остаться в лиге в. Я всё понимаю, но такие ошибки не специально для профи сделать сложно. Надеюсь что это именно так. Потому что если это была честная игра, то мы пробили дно на дне дна.

0
aSa
19 Ноября 2020, 01:27

Ещё раз пересмотрел повторы. Если усатый не пойдет в отставку, то это будет пробитие дна на дне дна. Там дальше только Лихтенштейн. Ну или Люксембург. Хотя у них статистика за последние 2 игры и то лучше

0
aSa
19 Ноября 2020, 01:30

Если чертяку оставят, то это будет просто доказательством того что слили специально

1
sanay
19 Ноября 2020, 00:58

Этого упертого, не желающего делать экстренные перестановки недотренеришку надо было гнать в три шеи еще несколько матчей назад. Но наше де.бильное футбольное руководство ждало полнейшего ПОЗОРА, пока эти дегенераты на поле покажут всю свою никчемность и бездарность.

1
ЯРЫЙ БРЮС
19 Ноября 2020, 00:57
я просто обожаю когда нашим сборным и клубным Мессям и Роналдам указывают кто а точнее что они есть на самом деле
2
Aleksandr Aleksandr
19 Ноября 2020, 00:57

Можно поблагодарить Россию за то что дали Сербам уйти с последнего места в группе.Мы не забыли что Сербы не один раз помогали России!Спасибо славяне!

2
pol-black
19 Ноября 2020, 00:54

да это просто Россия извинилась за пост одной шизофренички из МИДа, оскорбившей сербов. так что не нужно серьёзно относиться к этому поражению.

5
jUMPER
19 Ноября 2020, 00:54

Всё не так просто...))) Это самая "сильная" сборная, с самым "сильным" тренером стратегом....))) Единственная его ошибка поставить охранником ворот бразильца....))) Ну и вторая его ошибка-выпустить на остриЁ атаки знаменитого ЗЁболотного. А по существу, при таком концертмАйстере, как в басне Крылова-как вы братцы не садитесь, в футболисты не годитесь....))) УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ ДОМОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ сказал Стас пнув двери раздевалки...)))

0
Nicholais
19 Ноября 2020, 01:01

Да блин, чего до Гильерме докапываться? Выбирая между Гильерме и Джанаевым - я бы тоже Гильерме выбрал. Тут голы-то все - рикошет, расстрел, добивание, расстрел. Претензии, как мне кажется, к защите прежде всего.

3
SANDR-GREEN
19 Ноября 2020, 01:03

Посмотри внимательно со второго гола

1
Nicholais
19 Ноября 2020, 01:10

Меня инфаркт хватит это пересматривать)))) С утра попробую найти в себе силы)))

4
Nicholais
19 Ноября 2020, 00:53

Вообще, в атаке обе команды смотрелись неплохо. И моментов наши (особенно Заболотный) создали предостаточно. Но в обороне - тихий ужас. И Черчесов, который не удосужился поменять Дивеева. Парень нос сломал, ему ноздри тампонами заткнули, там хрен продыхнёшь бегать на полной выкладкке за всякими Йовичами и Митровичами. В голове небось мысль сидит, как бы вторично по носу не прилетело, всё же сломанный нос - это реально больно - и в борьбу не идёт совсем. Обозначает - да, всё время "где-то рядом" (на повторах голов это заметно), но в контакт - не идёт. А Черчесов? А Черчесов просто взирает на это и не делает даже никаких попыток изменить ситуацию. И по сути играем в меньшинстве без игрока обороны до перерыва. Ну как так-то? Я понимаю, если бы Дивеев остался единственным центральным защитником после всех наших дисквалификаций, но замена ведь была... И Сербы не дураки. Помните слова тренера Лудогорца после матча с ЦСКА (1:5)? Примерно "Мы знали, что в обороне у ЦСКА будет молодой парень и построили всю игру через его зону". И тут - ну один в один, только Дивеев ещё с тампонами в ноздрях бегал. То есть, для игроков калибра Йовича и Митровича - получилась просто тренировочная игра.
-
Короче, на мой взгляд - поражение, прежде всего тренерское.

1
KLINSMANN
19 Ноября 2020, 00:47

ох пипец

4
Nе gustа
19 Ноября 2020, 00:46

ай отпетрушили братушки..а с другой стороны,старший братушка усехда должен поддавацся младшему,приободриц так сказац))

1
Aleksandr Aleksandr
19 Ноября 2020, 00:45

Какая отставка?А кто будет возглавлять обсер на ЧЕ и отборах?

0
CELTIC FROST
19 Ноября 2020, 01:21

так предлагай

3
ингерман
19 Ноября 2020, 00:44

ай никакой отставки не будец.. чувак не подаст да никто ее ему и не даст.. и не нада..
пущай ленинские тезисы работаюц.. )))

1
saimon2010
19 Ноября 2020, 00:44

Ну усе....у дюбинью появится новая парнушка
Артемка ,расчехляй затвор ...сегодня будет ночь дрочки и камеру заклей....

5
jUMPER
19 Ноября 2020, 00:58

ох и туп же ты дружок, если думаешь, что это смешно и оригинально...

0
saimon2010
19 Ноября 2020, 01:04

Это сайт для заумных дискуссий?
Все ж и так понятно
Черчес выжал из старого состава все ,что можно
И РФ вернулась в подные пенаты ...на свой привычный уровень
Школьники из Сербии настолько быстрее были наших пешеходов,что только слепой этого не увидит

4
jUMPER
19 Ноября 2020, 01:14

Ну и при чем здесь Дзюба??? Какая связь???

0
saimon2010
19 Ноября 2020, 01:21

Ты тупой?
Связь простая
Дзюбу выгнали из сборной и причем ни я ,а Руководители футбольные
Вот и Дзюба злорадствуя надрачивает на разгром
Так понятнее
Ну а если ты вообще даун
То это был стеб

3
jUMPER
19 Ноября 2020, 01:28

оооооооооо.... говорящий баран...какая диковина....рогом комп не разбей... клоун

2
ингерман
19 Ноября 2020, 00:42

ай эцо ж просто песня была.. )))

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