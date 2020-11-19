В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии

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19 Ноября 2020, 00:39,
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Черчесов будет говорить, что всё по плану.
|(1:0) Радоньич Неманья 10'
|(2:0) Йович Лука 25'
|(3:0) Влахович Душан 41'
|(4:0) Йович Лука 45'
|(5:0) Младенович Филип 64'
Наверное, самая закрученная ситуация была в третьей группе второго дивизиона Лиги наций. На повышение в классе претендовали сразу три команды – Россия, Турция, Венгрия. При этом, подопечные Гюнеша могли и на понижение пойти, в случае поражения и удачной игры сербов. А сербы чтобы не вылететь, должны были обыгрывать команду Станислава Черчесова на белградской «Маракане». И ждать победы Венгрии.
Кадровые проблемы Станислава Черчесова начались задолго до матча. Зобнин, Кудряшов и Семёнов (все трое играли в старте против Турции, первые двое провели хороший матч) схватили дисквалификацию и не смогли помочь команде. Сомнительный тест на коронавирус сдал Матвей Сафонов, добавив головной боли «Краснодару». А за пару часов до игры этот самый коронавирус выкосил сборную Сербии: Милинкович-Савич, Коларов, Миливоевич и Лазович вылетели Добавившись к Тадичу, Лукичу и Костичу, которые тоже не смогли сыграть против России.
1' Поехали! Верим в победу. #НашиПарни #СборнаяРоссии #СербияРоссия— Сборная России (@TeamRussia) November 18, 2020
По сути резервный состав сборной Сербии противостоял россиянам, но проблемы начались с первых минут. Неманья Радоньич с правого края сместился к центру и через рикошет отправил сферу за шиворот Гилерме. Это был первый толковый удар от хозяев. А первый шанс гостей Антон Заболотный не реализовал. Далее форвард «Сочи» вновь не смог отличиться после выверенного кросса Караваева. И на поле осталась одна команда. Вторая половина первого тайма превратилась просто в унижение команды Черчесова.
Сербы куражились в нашей штрафной площади, выполняя серию коротких передач. Наконец Младенович навешивает на дальнюю штангу, а там Жиркова легко продавливает форвард «Реала» Йович и забивает второй. Должен был вскоре Лука забивать и третий, но у штанги сферу парировал Гилерме, ненадолго выручив сборную России. Влахович набежал и сделал счёт разгромным. А в раздевалку россияне получили и четвёртый мяч – опять же Лука Йович замкнул кросс Младеновича.
На старте второй половины встречи Черчесов истерично стрельнул четверной заменой: Гилерме, Дивеев и братья Миранчуки поле покинули. Но вряд ли кто-то верил, что Джанаев, Евгеньев, Обляков и Мостовой смогут лучше. Ну хотя бы не пропустили столько же, и то радость. Но пятый гол всё-таки прилетел: Душан Влаховчи разогнал атаку через центр, в штрафной площади покатил сферу на Младеновича, открывшегося на левом краю. Удар Филипа лёг точно под дальнюю штангу, прошив руки Сослана Джанаева – 5:0. Комментарии излишни.
Сборная России проиграла важнейший матч полурезервному составу Сербии и лишилась шансов на повышение в классе. Остаёмся в Лиге В, чтобы вновь биться с середняками. Венгрия отправилась на повышение.
Иван Терентьев
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная России, Сборная Сербии
Какое повышение в классе? Это как раз наш лягушатник, сильно плавать не получится , но и не утонешь! Да и в Лиге Чемпионов нечего нашим клубам делать, наш уровень это середняки Лиги Европы.
с Усами пора прощаться.
Наконец-то все встало на свои места. Надо реально признать, что игроков хотя бы уровня Йовича у нас просто нет. Заболотному вообще место среди коллективов физкультуры. Ну и конечно теперь можно забыть о чемпионате мира. Выход из группы с двумя топовыми сборными для нас невозможен в принципе.
Посмотрите сначала состав "топовой" второй группы. Там только Польшу и с натягом Швейцарию и Австрию можно отнести к топам.
Все по плану, братаны. Остаемся в сетке Б ибо ограбать по 10 голов в А как-то некузяво.
Саламыч, если мужик, должен уйти. Харакири делать не надо, но проиграли позорно.
Ну и да, 12 пропущенных голов - это худший результат среди всех сборных в лиге В, С, D. Больше только у Исландии, Германии (!), Хорватии и Швеции. Но они в Лиге А и своё получили от ТОПов...
Надеюсь сербы теперь без претензий к России, должок вернули сполна. Политически грамотно построенная игра, но некоторые всё равно заподозрят.
Есть ощущение, что слили специально, чтобы остаться в лиге в. Я всё понимаю, но такие ошибки не специально для профи сделать сложно. Надеюсь что это именно так. Потому что если это была честная игра, то мы пробили дно на дне дна.
Ещё раз пересмотрел повторы. Если усатый не пойдет в отставку, то это будет пробитие дна на дне дна. Там дальше только Лихтенштейн. Ну или Люксембург. Хотя у них статистика за последние 2 игры и то лучше
Если чертяку оставят, то это будет просто доказательством того что слили специально
Этого упертого, не желающего делать экстренные перестановки недотренеришку надо было гнать в три шеи еще несколько матчей назад. Но наше де.бильное футбольное руководство ждало полнейшего ПОЗОРА, пока эти дегенераты на поле покажут всю свою никчемность и бездарность.
Можно поблагодарить Россию за то что дали Сербам уйти с последнего места в группе.Мы не забыли что Сербы не один раз помогали России!Спасибо славяне!
да это просто Россия извинилась за пост одной шизофренички из МИДа, оскорбившей сербов. так что не нужно серьёзно относиться к этому поражению.
Всё не так просто...))) Это самая "сильная" сборная, с самым "сильным" тренером стратегом....))) Единственная его ошибка поставить охранником ворот бразильца....))) Ну и вторая его ошибка-выпустить на остриЁ атаки знаменитого ЗЁболотного. А по существу, при таком концертмАйстере, как в басне Крылова-как вы братцы не садитесь, в футболисты не годитесь....))) УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ ДОМОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ сказал Стас пнув двери раздевалки...)))
Да блин, чего до Гильерме докапываться? Выбирая между Гильерме и Джанаевым - я бы тоже Гильерме выбрал. Тут голы-то все - рикошет, расстрел, добивание, расстрел. Претензии, как мне кажется, к защите прежде всего.
Посмотри внимательно со второго гола
Меня инфаркт хватит это пересматривать)))) С утра попробую найти в себе силы)))
Вообще, в атаке обе команды смотрелись неплохо. И моментов наши (особенно Заболотный) создали предостаточно. Но в обороне - тихий ужас. И Черчесов, который не удосужился поменять Дивеева. Парень нос сломал, ему ноздри тампонами заткнули, там хрен продыхнёшь бегать на полной выкладкке за всякими Йовичами и Митровичами. В голове небось мысль сидит, как бы вторично по носу не прилетело, всё же сломанный нос - это реально больно - и в борьбу не идёт совсем. Обозначает - да, всё время "где-то рядом" (на повторах голов это заметно), но в контакт - не идёт. А Черчесов? А Черчесов просто взирает на это и не делает даже никаких попыток изменить ситуацию. И по сути играем в меньшинстве без игрока обороны до перерыва. Ну как так-то? Я понимаю, если бы Дивеев остался единственным центральным защитником после всех наших дисквалификаций, но замена ведь была... И Сербы не дураки. Помните слова тренера Лудогорца после матча с ЦСКА (1:5)? Примерно "Мы знали, что в обороне у ЦСКА будет молодой парень и построили всю игру через его зону". И тут - ну один в один, только Дивеев ещё с тампонами в ноздрях бегал. То есть, для игроков калибра Йовича и Митровича - получилась просто тренировочная игра.
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Короче, на мой взгляд - поражение, прежде всего тренерское.
ох пипец
ай отпетрушили братушки..а с другой стороны,старший братушка усехда должен поддавацся младшему,приободриц так сказац))
Какая отставка?А кто будет возглавлять обсер на ЧЕ и отборах?
так предлагай
ай никакой отставки не будец.. чувак не подаст да никто ее ему и не даст.. и не нада..
пущай ленинские тезисы работаюц.. )))
Ну усе....у дюбинью появится новая парнушка
Артемка ,расчехляй затвор ...сегодня будет ночь дрочки и камеру заклей....
ох и туп же ты дружок, если думаешь, что это смешно и оригинально...
Это сайт для заумных дискуссий?
Все ж и так понятно
Черчес выжал из старого состава все ,что можно
И РФ вернулась в подные пенаты ...на свой привычный уровень
Школьники из Сербии настолько быстрее были наших пешеходов,что только слепой этого не увидит
Ну и при чем здесь Дзюба??? Какая связь???
Ты тупой?
Связь простая
Дзюбу выгнали из сборной и причем ни я ,а Руководители футбольные
Вот и Дзюба злорадствуя надрачивает на разгром
Так понятнее
Ну а если ты вообще даун
То это был стеб
оооооооооо.... говорящий баран...какая диковина....рогом комп не разбей... клоун
ай эцо ж просто песня была.. )))