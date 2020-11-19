В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии

Черчесов будет говорить, что всё по плану.

Наверное, самая закрученная ситуация была в третьей группе второго дивизиона Лиги наций. На повышение в классе претендовали сразу три команды – Россия, Турция, Венгрия. При этом, подопечные Гюнеша могли и на понижение пойти, в случае поражения и удачной игры сербов. А сербы чтобы не вылететь, должны были обыгрывать команду Станислава Черчесова на белградской «Маракане». И ждать победы Венгрии.

Кадровые проблемы Станислава Черчесова начались задолго до матча. Зобнин, Кудряшов и Семёнов (все трое играли в старте против Турции, первые двое провели хороший матч) схватили дисквалификацию и не смогли помочь команде. Сомнительный тест на коронавирус сдал Матвей Сафонов, добавив головной боли «Краснодару». А за пару часов до игры этот самый коронавирус выкосил сборную Сербии: Милинкович-Савич, Коларов, Миливоевич и Лазович вылетели Добавившись к Тадичу, Лукичу и Костичу, которые тоже не смогли сыграть против России.

По сути резервный состав сборной Сербии противостоял россиянам, но проблемы начались с первых минут. Неманья Радоньич с правого края сместился к центру и через рикошет отправил сферу за шиворот Гилерме. Это был первый толковый удар от хозяев. А первый шанс гостей Антон Заболотный не реализовал. Далее форвард «Сочи» вновь не смог отличиться после выверенного кросса Караваева. И на поле осталась одна команда. Вторая половина первого тайма превратилась просто в унижение команды Черчесова.

Сербы куражились в нашей штрафной площади, выполняя серию коротких передач. Наконец Младенович навешивает на дальнюю штангу, а там Жиркова легко продавливает форвард «Реала» Йович и забивает второй. Должен был вскоре Лука забивать и третий, но у штанги сферу парировал Гилерме, ненадолго выручив сборную России. Влахович набежал и сделал счёт разгромным. А в раздевалку россияне получили и четвёртый мяч – опять же Лука Йович замкнул кросс Младеновича.

На старте второй половины встречи Черчесов истерично стрельнул четверной заменой: Гилерме, Дивеев и братья Миранчуки поле покинули. Но вряд ли кто-то верил, что Джанаев, Евгеньев, Обляков и Мостовой смогут лучше. Ну хотя бы не пропустили столько же, и то радость. Но пятый гол всё-таки прилетел: Душан Влаховчи разогнал атаку через центр, в штрафной площади покатил сферу на Младеновича, открывшегося на левом краю. Удар Филипа лёг точно под дальнюю штангу, прошив руки Сослана Джанаева – 5:0. Комментарии излишни.

Сборная России проиграла важнейший матч полурезервному составу Сербии и лишилась шансов на повышение в классе. Остаёмся в Лиге В, чтобы вновь биться с середняками. Венгрия отправилась на повышение.

Иван Терентьев