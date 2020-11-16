Матч между сборными Сербии и России обслужит бригада английских арбитров, ранее на эту встречу были назначены поляки

Матч между сборными Сербии и России обслужит бригада английских арбитров.

Как сообщает пресс-служба РФС, главным судьёй назначен англичанин Энтони Тэйлор.

Ранее на матче должна была работать польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански.

Напомним, что предыдущий матч сборной России обслуживал поляк Шимон Марчиняк. Наша команда уступила сборной Турции (2:3). Марчиняк подвергся критике за череду спорных решений, в число которых входили удаление Семёнова и пенальти в ворота сборной России.

Матч между Сербией и Россией состоится в среду, 18 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.