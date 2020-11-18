Экс-игрок «Спартака» Тробок: Россия является фаворитом в этом матче

Бывший игрок «Спартака» Горан Тробок в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матч Лиги наций Сербия - Россия.

- В каком сейчас состоянии сборная Сербии?

- Сборная Сербии не сумела пройти Шотландию, уступив в серии пенальти. Это очень сильно повлияло на настрой команды, что было заметно по матчу против сборной Венгрии, в котором мы изначально были фаворитами. Мне очень сложно сказать, сможет ли команда собраться и выдать матч против сборной России. Команде будет не хватать ряда футболистов, которые могли бы выйти на поле.

- Не будет ли проблем с мотивацией?

- Наоборот! С учетом того, что не будет 7-8 основных игроков, шанс получат те, кто не так часто играл за сборную Сербии. Проблемы могут быть со слаженностью и игровой дисциплиной, но точно не с мотивацией.

- Какие ожидания от матча?

- Я слышал, что у вашей команды тоже есть потери, но думаю, что Россия остается очень сильной командой. Мне кажется, что с учетом всех факторов, именно Россия - фаворит данного матча.

Сергей Румянцев