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Экс-игрок «Црвены Звезды» Маркович: У сборной России будет преимущество

18 Ноября 2020, 20:41,


Бывший игрок «Црвены Звезды», лучший бомбардир чемпионата Сербии 1997-1998 Саша Маркович сделал прогноз на матч Лиги наций Сербия - Россия.

- Как изменилась сейчас сборная Сербии?

- О, сборная Сербии очень сильно изменилась. На поле почти не будет лидеров, все они по разным причинам не сыграют, так что у сборной России, я полагаю, будет преимущество.

- Хватит ли у Сербии настроя на этот матч?

- Я убежден, что каждый матч важен, особенно, когда ты выходишь в форме сборной. На это будет смотреть вся страна, поверьте, для сербов это не пустой звук. К тому же, если Сербия обыграет Россию, а Венгрия - Турцию, то мы не займем последнее место. Это маловероятно, но возможно. Однако, главное, как я уже говорил - это отдать всего себя в игре за сборную!

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Сербии, Саша Маркович
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