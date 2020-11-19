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Гаджиев поделился мнением об игре Заболотного

19 Ноября 2020, 20:56,

Global Look Press

Гаджи Гаджиев, бывший главный тренер «Крыльев Советов», поделился мнением о форварде сборной России Антона Заболотного.

«Антона пригласили в сборную потому, что он отметился несколькими красивыми голами за свой клуб. В матче против Сербии у него тоже были моменты. При этом, в одном из них он принял активное участие, красиво забежав за спину защитникам. Заболотный находится в прекрасной форме, он был весьма активным, подключался к атакам. Мы не можем называть его номером один. По разным причинам не было Артёма Дзюбы, Александра Кокорина и Фёдора Смолова. Однако можно было бы выпустить Александра Соболева и Фёдора Чалова, но Черчесову виднее», - сказал Гаджи Гаджиев.

 
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Сборная России, Гаджи Гаджиев, Антон Заболотный
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