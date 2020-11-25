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Реакция Уткина на скандальное интервью Черчесова

25 Ноября 2020, 10:18,

Global Look Press

Бывший футбольный комментатор, а ныне известный блогер Василий Уткин отреагировал на вчерашнее интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«По итогам интервью у меня остался один вопрос. Когда Черчесов установку дает команде или теорию ведет, вот... Как команде его удается понимать? Я недоумеваю. Мне ничего не понятно в потоке этой речи», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

Ранее Станислав Саламович заявил, что не должен был подавать в отставку после разгромного поражения от команды Сербии (0:5) в рамках группового раунда Лиги наций. Кроме того, Черчесов резко высказался о молодых российских футболистах.

Сборная России финишировала на втором месте в своей группе Лиги наций и не смогла выйти в элитный раунд турнира.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Василий Уткин
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