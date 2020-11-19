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Сборная России потерпела самое крупное поражение с 2004 года

19 Ноября 2020, 08:25,

Евро-Футбол.Ру

Сборная России встречалась с национальной командой Сербии в рамках шестого тура группового раунда Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова потерпели в Белграде разгромное фиаско со счетом 0:5.

Это поражение стало для россиян самым крупным за последние 16 лет. В 2004-м году национальная команда под руководством Георгия Ярцева уступила Португалии (1:7) в поединке квалификации чемпионата мира-2006. По результатам отборочного этапа сборная России не пробилась на чемпионат мира, который состоялся в Германии.

В Лиге наций россияне заняли второе место в своей группе, уступив первую строчку команде Венгрии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России
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