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Экс-игрок «Луча-Энергии» Вуйович: «Несмотря на потери в составе, сборная Сербии будет биться»

18 Ноября 2020, 18:23,

Rusfootball

Бывший полузащитник «Луча-Энергии» Владимир Вуйович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матч Лиги наций Сербия - Россия.

- Как вы оцениваете текущую форму сборной Сербии?

- Сербия не будет в полном составе, с этим много проблем.  Душан Тадич уже вернулся в «Аякс», Коларов и Сергей Милинкович-Савич заболели коронавирусом. Сложно сказать, в каком состоянии находится Митрович, который не забил пенальти в  матче против Шотландии. Хочу отдельно сказать, что народ не винил Митровича после матча, в Сербии понимают, что это один из лидеров и лучших игроков последних лет.

- Не будет ли проблем с мотивацией?

- Конечно, после матча с Шотландией, который сборная Сербии была просто обязана выигрывать, мотивация упала. Однако, это решающий матч в группе, и сборной Сербии точно не хочется опускаться ниже, команда будет биться на каждом отрезке поля.

- Какие ожидания от матча?

- Главный тренер будет использовать новых игроков. Кроме вышеупомянутых футболистов, я думаю, что не сыграет Костич, который испытывал проблемы  с мышцами. Это шанс для молодежи заявить о себе, я жду от них большого рвения, и будет очень интересно посмотреть, насколько они конкурентоспособны на фоне такой сильной сборной, как Россия.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Сербии, Владимир Вуйович
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