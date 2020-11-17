Черчесов дал комментарий по судьбе Дзюбы в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с невызовом на ноябрьские матчи команды форварда Артёма Дзюбы.

— Мы дали Дзюбе возможность побыть с семьей. Следующие игры сборной в марте, возможно, к этому моменту все посмотрят на ситуацию по-другому. Никто его из команды не увольнял, - заявил наставник на пресс-конференции.

Напомним, что Артём Дзюба оказался в центре большого скандала сексуального характера, из-за чего остался вне сборной России, а также лишился капитанской повязки в «Зените», хотя главный тренер команды Сергей Семак не подтвердил связь этого решения с видеороликом.