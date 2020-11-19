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Геркус: «Сборную России унизили, размазали, деклассировали»

19 Ноября 2020, 13:39,

ФК "Локомoтив"

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на разгромное поражение сборной России от команды Сербии (0:5) в матче шестого тура группового раунда Лиги наций.

«Сборную нашу унизили вчера. Разгромили, размазали, деклассировали. Смотреть на это было тяжело. Больно смотреть, прямо скажем.

Последний бастион веры пал, ждать праздника не от кого. Футбольное наше королевство вступило в рецессию», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».

Российская сборная с восемью набранными очками финишировала на втором месте в своем квартете, уступив первую строчку команде Венгрии (11 баллов). Стоит отметить, что сборная России потерпела самое крупное поражение с 2004-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Илья Геркус
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