Пять игроков, из-за которых сборная России получила в Сербии пять голов

Оценки всем футболистам Черчесова

Объективной аналитики такого матча быть не может. Даже вселенский политический заговор хочется увидеть между строк, лишь бы не признавать, что это – оборона взрослой сборной России. «Наши парни», «национальное достояние» или как там их ещё называют. Сборная Сербии без пачки лидеров (Коларов, Милинкович-Савич, Костич, Миливоевич, Лазович, Тадич) просто изнасиловала команду Черчесова, пять безответных мячей отгрузив братскому народу.

Статистика не страшна, она утверждает, что игра была равна: владение мячом – 43:57, удары по воротам – 12:20, в створ – 8:7, угловые – 6:7. Вот только расслабились сербы уже при счёте 5:0, позволив россиянам хоть ненужными статистическими цифрами поиграть. «Пятёрочку» в Сербии открыла оборона сборной России, поэтому антигероев матча вы угадаете легко. «Евро-футбол.ру» проанализировал игру и выставил субъективные оценки футболистам Станислава Черчесова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

ГИЛЕРМЕ – 3,0. Русский бразилец уже давно перестал спасать. Вот по-настоящему. Да, иногда проводит матчи на хорошем уровне, но спасений с криком «вау!» нет совсем. Сегодня даже Черчесов не выдержал игру Гилерме, бразилец пустил четыре за тайм (три последних на его совести) и пошёл отдыхать заранее.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 3,0. Бардак творился везде. Обороны просто не было. Караваев бежал рядом с Младеновичем при пятом голе, из-под него навесили на дубль Луки Йовича. Говорить о выполнении защитных функций в таком матче вообще смешно.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 3,5. Чуть завысим балл Дивееву. Молодой парень в центре обороны против мастодонтов Йовича и Митровича. Да ещё и с травмой носа. Тут не до игры особо. Понятное дело, что Игоря на поле в принципе не было. Борьба вся обозначалась, в отбор не вступал. Но почему же меняли так долго Дивеева?

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 3,0. Капитан «Спартака» (а с недавних пор и сборной России) в национальной команде смотрится ужасно. Вот уже второй матч подряд играет истерично. Бросается на игроков, теряет оппонента, об организации обороны и говорить не приходится. Сегодня проиграл 4 единоборства из 6, 10 раз начал атаку длинной передачей и только 2 раза мяч достался своему игроку.

ЮРИЙ ЖИРКОВ – 3,0. А вот ветерана жалко. Первый по-настоящему провальный матч для Жиркова. Возили Юрия знатно. Радоньич накрутил и забил первый гол с помощью игрока «Зенита», затем Лука Йович легко продавил, забив второй.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 7,5. Резкий скачок оценки и небольшая ложка мёда. Второй матч подряд со знаком плюс удивляет Кузяев. Масса обостряющих передач, один стопроцентный момент создал для Ерохина. Однажды сам классно пробил с дальней дистанции. Три раза пошёл в дриблинг – три раза удачно.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 6,5. Немного исправился за турецкий позор и Оздоев, которому в центре поля очень помог союз с Кузяевым. Магомед трижды вырезал хорошую диагональ в развитие атаки, выиграл три единоборства из четырёх, три раза мяч отобрал. Очень много перемещался от своей штрафной до чужой.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 4,0. Только не рассказывайте про этот матч Гасперини. Алексей Миранчук отдал 15 передач и только 8 (53%) дошли до адресата. Это «фантазиста» нашей сборной. А ещё проиграл 6 единоборств из 9.

АНТОН МИРАНЧУК – 5,0. Николичу тоже лучше не смотреть. Антон Миранчук напротив пасовал с какой-то феноменальной точностью (24 раза из 24 - своему), но никакой остроты не придумал. Всё время играл назад. А мы так ждали его тандема с братом в сборной России.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – 4,5. Загубил отличный момент на гол престижа. Отыграл 90 минут, но постоянно терялся, пропадая в полупозициях на правом фланге. Всего 29 передач сделал Ерохин за полный матч, ни одной обостряющей и только 20 дошло до адресата.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – 4,0. А ведь мы могли писать совсем о другом сегодня, реализуй Заболотный свой шанс на второй минуте. Потом ещё на 20-й Антон мог счёт сравнять, на 33-й вернуть сборную России в игру. Ну, схему вы поняли. Загубил три отличных момента, отдал шесть точных передач, проиграл пять единоборств из девяти. Зовите Дзюбу…

СОСЛАН ДЖАНАЕВ – б/о.

РОМАН ЕВГЕНЬЕВ – б/о.

ИВАН ОБЛЯКОВ – б/о.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о.

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ – б/о.

Иван Терентьев