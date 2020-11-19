Арустамян: «Сборная России застряла в развитии»

Известный футбольный инсайдер Нобель Арустамян поделился мнением о поражении сборной России от команды Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова разгромно уступили со счетом 0:5.

«Катастрофа. Как бы мы ни пытались не обращать внимание на это поражение, оно очень болезненно. Сборная несколько застряла в развитии. Разгром в Белграде должен привести в чувство всех нас и тренерский штаб», - гласит сообщение журналиста в «Телеграме».

Встреча между сборными Сербии и России состоялся в Белграде 18-го ноября. Поединок завершился разгромным поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 0:5.

Российская команда с восемью очками финишировала на втором месте в своей группе. Первую строчку заняла сборная Венгрии, набравшая 11 баллов.