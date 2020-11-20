Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Орлов: «Заболотному не хватает в голове футбольного мозга, это плохая копия Дзюбы»

20 Ноября 2020, 16:29,

Instagram

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу нападающего Антона Заболотного, игравшего за сборную России против Сербии.

«Уровень Заболотного не подходит для Лиги наций. Перед ним вратарь, а он лупит по мячу со всей силы. Ему не хватает в голове футбольного мозга, чтоб несильно послать в угол мяч. Зачем ты лупишь со всей силы? Зачем он нужен сборной России? Поставьте Соболева или любого другого.

Да, Заболотный похож на Дзюбу, но только похож. Это плохая копия Дзюбы», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге.

Напомним, сборная России в последнем матче в 2020 году проиграла Сербии с результатом 0:5.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Геннадий Орлов, Антон Заболотный
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
ARTUR
20 Ноября 2020, 16:39

дожили.... с Дзюбы копии плохие , а плохая будет любая , потому что оригаинал то говенский ))))

2
ингерман
20 Ноября 2020, 16:50

ай лабус воц ты и попавси.. недавно ток про свою зюба-копию тут всем уши прожужжал.. а теперь го-венский.. )))

0
ARTUR
20 Ноября 2020, 17:56

а хахахааа ))))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён