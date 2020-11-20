Орлов: «Заболотному не хватает в голове футбольного мозга, это плохая копия Дзюбы»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу нападающего Антона Заболотного, игравшего за сборную России против Сербии.

«Уровень Заболотного не подходит для Лиги наций. Перед ним вратарь, а он лупит по мячу со всей силы. Ему не хватает в голове футбольного мозга, чтоб несильно послать в угол мяч. Зачем ты лупишь со всей силы? Зачем он нужен сборной России? Поставьте Соболева или любого другого.

Да, Заболотный похож на Дзюбу, но только похож. Это плохая копия Дзюбы», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге.

Напомним, сборная России в последнем матче в 2020 году проиграла Сербии с результатом 0:5.