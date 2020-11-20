Орлов: «Заболотному не хватает в голове футбольного мозга, это плохая копия Дзюбы»

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20 Ноября 2020, 16:29,
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу нападающего Антона Заболотного, игравшего за сборную России против Сербии.
«Уровень Заболотного не подходит для Лиги наций. Перед ним вратарь, а он лупит по мячу со всей силы. Ему не хватает в голове футбольного мозга, чтоб несильно послать в угол мяч. Зачем ты лупишь со всей силы? Зачем он нужен сборной России? Поставьте Соболева или любого другого.
Да, Заболотный похож на Дзюбу, но только похож. Это плохая копия Дзюбы», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге.
Напомним, сборная России в последнем матче в 2020 году проиграла Сербии с результатом 0:5.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Геннадий Орлов, Антон Заболотный
дожили.... с Дзюбы копии плохие , а плохая будет любая , потому что оригаинал то говенский ))))
ай лабус воц ты и попавси.. недавно ток про свою зюба-копию тут всем уши прожужжал.. а теперь го-венский.. )))
а хахахааа ))))