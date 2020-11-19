Разгром в Белграде убил последние иллюзии в отношении уровня сборной России

Сборная России бесславно завершила 2020 год, крупно проиграв в Белграде 0:5. Подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти в Лигу А Лиги наций и потеряли место во второй корзине при жеребьёвке отбора к чемпионату мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится мыслями об итогах.

После 0:5 сложно найти иной эпитет к поражению, кроме как позорное. Это пятно останется на игроках сборной навсегда. Матч в Белграде встанет в ряд с проигрышами Бразилии 1:5, Португалии 1:7. Можно приводить разные причины, но все же неприлично крупный счёт — это то, что врезается в память.

Не хочется заниматься оправданием сборной, но если взглянуть на матч с холодной головой, то 0:5 уж точно не выглядят по игре. Россияне играли не так плохо, хотя по счёту, кажется, что все были без шансов. Один Антон Заболотный мог перевернуть ход встречи, если бы реализовал хотя бы несколько шансов. Кроме того, у нас были объективные кадровые проблемы: травмы Головина и Фернандеса, дисквалификации Зобнина и Кудряшова, ситуация с Дзюбой. Можно говорить, что у сербов тоже были большие проблемы. Однако в силу других обстоятельств у России меньше выбор футболистов высокого класса. Это, конечно, наша и только наша проблема, но она не имеет отношения к вчерашнему поединку.

Повторюсь, поражение в Белграде — это, конечно, позор, но не стоит это считать главным. Сборная России в Сербии потеряла свой статус, и это важнее. В последние годы подопечные Черчесова позиционировали себя как команда, которая уверенно берёт свои очки, побеждает равных и лишь не может справиться с более сильными. Нам казалось, что мы уже очень близки к европейскому топу, но последние игры показали иное, а поединок в Белграде окончательно разрушил эту концепцию.

Сборная России не смогла обыграть откровенно слабую команду Молдовы. Кроме того, мы не смогли в итоге выиграть в матчах против более или менее равных Турции, Венгрии и Сербии. Выиграть группу и попасть в Лигу А — это был вопрос статуса. Мы себя хотим мерить по 1/4 финала чемпионата мира, указывать, что мы в восьмерке сильнейших команд планеты, при этом не попасть в топ-16 европейских сборных.

Истерика по поводу попадания в третью корзину при жеребьёвке отбора к чемпионату мира — это тоже вопрос статуса. На самом деле между второй и третьей корзиной разница не слишком большая. В конце концов Сербию и Турцию мы только что в группе опередили, а вот Венгрию пропустили вперёд. При этом первые две команды будут во второй корзине, а последняя — в третьей.

Все наши иллюзии в отношении сборной России, что она постепенно приближается к сильнейшим командам Европы, убиты. И это не эфемерное понятие. Главный риск последних матчей национальной команды вкупе с оглушительным провалом в Белграде и потерей статуса, может очень сильно ударить по уверенности футболистов. При Черчесове после чемпионата мира команда выходила на поле с верой в свои силы. Теперь же эта вера может испариться, а без неё у нас нет ни хорошо поставленной игры, ни класса исполнителей — то есть вообще ничего.

Андрей Центров