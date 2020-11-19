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Сборная России пропустила пятый гол от сербов

19 Ноября 2020, 00:14,

Depositphotos

Сербский кошмар сборной России получил продолжение. Наставник россиян Станислав Черчесов произвёл сразу четыре замены в перерыве поединка шестого тура Лиги наций, но это помогло всего на 19 минут второго тайма. В итоге сербский коллектив забил уже пятый мяч в ворота соперника.

На 64-й минуте хозяева контратаковали после углового у россиян. Завершающий удар с острого угла нанес Филип Младенович и пробил Сослана Джанаева. Счет стал 0:5. Судя по всему, надежды на выход в лигу А Лиги наций и попадание во вторую корзину при жеребьевке отбора чемпионата остаются недостижимой мечтой для болельщиков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Сербии
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Комментарии (3)
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0
Aleksandr Aleksandr
19 Ноября 2020, 00:43

Слава КОСМОСУ !Так держать противник слова "товарищ!"

1
блок
19 Ноября 2020, 00:35

На протяжении нескольких лет наигрывали один и тот же состав. Черчесов даже в товарищеских матчах не выпускал молодых! Ну сыграли бы последние игры , а потом разбирались бы. Вы же наигрывали состав много лет... Уроды!!! А в последних ответственных матчах почему же он так насрал-та?!

2
Vova52
19 Ноября 2020, 00:33

Pozorisheee...

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