Сборная России пропустила пятый гол от сербов

Сербский кошмар сборной России получил продолжение. Наставник россиян Станислав Черчесов произвёл сразу четыре замены в перерыве поединка шестого тура Лиги наций, но это помогло всего на 19 минут второго тайма. В итоге сербский коллектив забил уже пятый мяч в ворота соперника.

На 64-й минуте хозяева контратаковали после углового у россиян. Завершающий удар с острого угла нанес Филип Младенович и пробил Сослана Джанаева. Счет стал 0:5. Судя по всему, надежды на выход в лигу А Лиги наций и попадание во вторую корзину при жеребьевке отбора чемпионата остаются недостижимой мечтой для болельщиков.