Кафельников назвал причину позора российского футбола

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19 Ноября 2020, 14:25,
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Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников высказался по поводу ситуации с российским футболом и даже нашёл причину неудач.
По мнению Кафельникова, озвученному для «Спорт-Экспресса», причиной провалов российского футбола является лимит на легионеров.
Напомним, в среду сборная России с треском проиграла Сербии на выезде, получив в свои ворота пять безответных мячей. Команда Станислава Черчесова упустила первое место в группе Лиги наций и опустилась в третью корзину для жеребьёвки отбора на ближайший мундиаль, который пройдёт в 2022 году в Катаре.
Стоит также отметить, что российские клубы не выиграли ни одного из двенадцати матчей на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона: половина игр завершилась вничью, а другая половина была проиграна.
«Весь российский футбол - позор по большому счету», - высказал своё мнение Кафельников, который в своё время был первой ракеткой мира.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Евгений Кафельников