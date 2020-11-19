Кафельников назвал причину позора российского футбола

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников высказался по поводу ситуации с российским футболом и даже нашёл причину неудач.

По мнению Кафельникова, озвученному для «Спорт-Экспресса», причиной провалов российского футбола является лимит на легионеров.

Напомним, в среду сборная России с треском проиграла Сербии на выезде, получив в свои ворота пять безответных мячей. Команда Станислава Черчесова упустила первое место в группе Лиги наций и опустилась в третью корзину для жеребьёвки отбора на ближайший мундиаль, который пройдёт в 2022 году в Катаре.

Стоит также отметить, что российские клубы не выиграли ни одного из двенадцати матчей на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона: половина игр завершилась вничью, а другая половина была проиграна.

«Весь российский футбол - позор по большому счету», - высказал своё мнение Кафельников, который в своё время был первой ракеткой мира.