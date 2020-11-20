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Маньяков: «Сборная России довольно посредственно играет в футбол»

20 Ноября 2020, 11:28,

Евро-Футбол.Ру

Футбольный агент Александр Маньяков отреагировал на разгромное поражение сборной России от команды Сербии в поединке шестого тура группового раунда Лиги наций. Встреча, состоявшаяся в Белграде, завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

«Мы разве футбольная держава? Нет. Мы довольно посредственно играем в футбол. Ничего страшного не произошло. Надо проглатывать эти поражения, делать выводы и идти дальше», - написал Маньяков в «Телеграме».

Из-за поражения в Сербии сборная России не смогла завоевать путевку в дивизион А Лиги наций, а также опустилась в третью корзину жеребьевки квалификационного турнира чемпионата мира-2022.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Александр Маньяков
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