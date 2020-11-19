Черчесов назвал причину замены Гилерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что голкипер Маринато Гилерме мог отстоять надёжнее в матче Лиги наций с Сербией (0:5). Страж ворот «Локомотива» пропустил четыре мяча за тайм и в перерыве был заменен на Сослана Джанаева.

- Неудачно тайм сыграл, ни разу не выручил. Потому и поменяли. Бывают такие таймы у каждого вратаря, - заявил наставник на пресс-конференции.

Также Черчесов резко ответил на вопрос репортера от отсутствии Артёма Дзюбы: «Дзюба нам многое добавляет, но сегодня его нет, и думаю, это правильное решение».

Напомним, что лидер атак «Зенита» и капитан сборной России был отстранен от команды после попадания в сеть Интернет интимного видео.