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Черчесов назвал причину замены Гилерме

19 Ноября 2020, 01:35,

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что голкипер Маринато Гилерме мог отстоять надёжнее в матче Лиги наций с Сербией (0:5). Страж ворот «Локомотива» пропустил четыре мяча за тайм и в перерыве был заменен на Сослана Джанаева.

- Неудачно тайм сыграл, ни разу не выручил. Потому и поменяли. Бывают такие таймы у каждого вратаря, - заявил наставник на пресс-конференции.

Также Черчесов резко ответил на вопрос репортера от отсутствии Артёма Дзюбы: «Дзюба нам многое добавляет, но сегодня его нет, и думаю, это правильное решение».

Напомним, что лидер атак «Зенита» и капитан сборной России был отстранен от команды после попадания в сеть Интернет интимного видео.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Станислав Черчесов, Маринато Гилерме
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Комментарии (3)
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0
Витаминович Алексей
19 Ноября 2020, 02:13

"и думаю, это правильное решение" - после такого счёта вообще странно слышать эти слова, очевидно, что многие решения были неправильными

1
Santaclayss
19 Ноября 2020, 01:46

Эх, было бы так здорово, если бы не Дзюба а Гильерме любил снимать разные видео..)

1
Витаминович Алексей
19 Ноября 2020, 02:11

парное видео с Семёновым)

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