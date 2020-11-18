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Сборная России дважды пропустила от сербов к 25-й минуте

18 Ноября 2020, 23:16,

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Сборная России неудачно провела первую четверть матча Лиги наций против Сербии, пропустив два гола подряд к 25-й минуте поединка. Уже на 10-й минуте Неманья Радоньич из-за пределов штрафной площади с небольшим рикошетом по замысловатой траектории направил мяч в девятку ворот гостей. А в середине первого тайма никто не мешал Луке Йовичу головой замкнуть прострел - 2:0.

Добавим, что Антон Заболотный имел два отличных шанса, чтобы забить, но не воспользовался ими.

Сборной России не удастся занять первое место в группе в случае поражения в этой встрече.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Сербии
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