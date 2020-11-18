Сборная России дважды пропустила от сербов к 25-й минуте

Сборная России неудачно провела первую четверть матча Лиги наций против Сербии, пропустив два гола подряд к 25-й минуте поединка. Уже на 10-й минуте Неманья Радоньич из-за пределов штрафной площади с небольшим рикошетом по замысловатой траектории направил мяч в девятку ворот гостей. А в середине первого тайма никто не мешал Луке Йовичу головой замкнуть прострел - 2:0.

Добавим, что Антон Заболотный имел два отличных шанса, чтобы забить, но не воспользовался ими.

Сборной России не удастся занять первое место в группе в случае поражения в этой встрече.