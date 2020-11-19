Экс-игрок «Луча» Вуйович: «Мне кажется, мало кто в Сербии вообще смотрел эту игру»

Бывший игрок «Луча» Владимир Вуйович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отметил, что сборная Сербии обыграла россиян в том числе из-за кадрового обновления.

- Как вы можете прокомментировать игру?

- Вы знаете, начнем с того, что я думаю, что много кто в Сербии вообще не смотрел эту игру. Люди смотрели, как Джокович играет с Медведевым, а также матч баскетбольной «Црвены Звезды», которая победила «Милан» в Италии. Футбольный же матч, как мне кажется, мало кто включил. Я очень сильно удивлен, что сборная Сербии выиграла матч у соперника, который в два раза сильнее сборной Шотландии.

- Не было ли Сербии легче от того, что на нее не давил результат?

- Дело не только в этом. Многие игроки, которые играли недавно за сборную, чувствовали себя, как большие звезды. Это так, но они не всегда показывали себя. Я знал, что без Коларова, Тадича, Костича и еще 2-3 игроков будет только лучше. На поле вышли голодные футболисты, такие, как Йович, Влахович, Младенович, Радоньич и сделали результат. Такой форс-мажор для сборной Сербии пошел только в плюс.

Сергей Румянцев