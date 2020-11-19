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Канделаки: «Такой сонной и неуверенной в себе я нашу сборную не видела давно»

19 Ноября 2020, 10:25,

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Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказала мнение о разгромном поражении сборной России от команды Сербии в матче шестого тура группового раунда Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 0:5.

«Такой сонной и неуверенной в себе я нашу команду не видела давно. Кураж в исполнении сборной мы видели довольно давно. Теперь вот смотрим на обескураженность. Грустно это все», - гласит сообщение Канделаки в «Телеграме».

Подопечные Станислава Черчесова с восемью набранными очками финишировали на втором месте в своем квартете, уступив первую позицию Венгрии (11 баллов). Стоит отметить, что сборная России потерпела самое крупное поражение с 2004-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Тина Канделаки
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