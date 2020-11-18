Черчесов сделал 4 замены, сняв с игры Гилерме, Дивеева и Миранчуков

После провального первого тайма против сербов в исполнении сборной России главный тренер Станислав Черчесов в перерыве произвёл сразу четыре замены. Для начала Маринато Гилерме уступил место в рамке Сослану Джанаеву. Также на второй тайм не вышли Игорь Дивеев и братья Миранчуки. Их место на поле заняли Роман Евгеньев, Иван Обляков и Андрей Мостовой.

Помолодевшему составу сборной России нужно отыгрываться с 0:4, чтобы иметь шансы на выход в лигу А Лиги наций УЕФА. В онлайн-таблице команда Станислава Черчесова расположилась на втором месте.