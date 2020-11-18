Черчесов сделал 4 замены, сняв с игры Гилерме, Дивеева и Миранчуков

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18 Ноября 2020, 23:59,
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После провального первого тайма против сербов в исполнении сборной России главный тренер Станислав Черчесов в перерыве произвёл сразу четыре замены. Для начала Маринато Гилерме уступил место в рамке Сослану Джанаеву. Также на второй тайм не вышли Игорь Дивеев и братья Миранчуки. Их место на поле заняли Роман Евгеньев, Иван Обляков и Андрей Мостовой.
Помолодевшему составу сборной России нужно отыгрываться с 0:4, чтобы иметь шансы на выход в лигу А Лиги наций УЕФА. В онлайн-таблице команда Станислава Черчесова расположилась на втором месте.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
У этого таракашки чертикачесова странная любовь к отстойным Отстоеву и слабейшему из трех вратарей Гильерме, да и к Джанаю, а сильнейший на эти матчи Матвей Сафонов полирует лавку.
Гнать в три шеи этого недотренеришку.. Проиграть с.раной слабой сербишки. Это ПОЗОРИЩЕ..
СБОРНАЯ ДЕГЕНЕРАТОВ ИМЕНИ чЁРТЧЕСА ПОЗОРИЩЕ НА ВЕКА..
ПОШЕЛ ВОН УСАТЫЙ ТАРАКАНИЩЕ, ЧТОБЫ ДУХУ БЛИЗКО НЕ БЫЛО ОКОЛО НАШЕЙ СБОРНОЙ.